Ahşap, sahip olduğu özellikleri nedeniyle yüzyıllardan beri estetiğin, sıcaklığın ve güzelliğin arandığı ortamlarda en çok tercih edilen malzeme olmuştur. Estetik bakımdan ahşap gibi çok güzel imkânlar sunabilen başka bir doğal döşeme malzemesi yoktur. Ahşap döşemeler, estetik yönden doğal büyüyen bir ham maddenin yakınlığını, sıcaklığını hissettirir ve insanda bir rahatlama etkisi yapar. Çalışma ortamlarında ahşap döşemelerin psikolojik rahatlık yarattığı ve böylece çalışma verimini yükselttiği, yorgunluk ve kaza sayısını azalttığı tespit edilmiştir. Ahşap zeminin ısı ve ses yalıtımı sağlaması, yüzey bozukluklarını kapatarak daha düzgün bir yüzey oluşturması, zeminde döşenen ısıtma, elektrik, sıhhi tesisat gereçlerini gizlemesi uygulamanın önemini daha da artırmaktadır.

Evime ne tür bir ahşap zemin seçmeliyim?

Ahşap zeminler yerlerini büyük ölçüde laminant parke ve benzeri işlenmiş ürünlere bırakmış olsa da, kaliteden ve stilden taviz vermeyen ev sahipleri ve iç mekan tasarımcıları klasik ahşap zeminlerden vazgeçmiyor. İster ahşap parke olsun isterse de düz rabıta, ahşap zemin kaplamaları kullanıldığı mekanlara sıcaklık veren ve değer katan bir uygulamadır. Günümüzde şekil ve renk alternatifleri ile her mekana uygun bir seçenek bulmak mümkün. Ahşap zemin seçerken evinizdeki mobilyaların renklerine, genel olarak dekorasyon stilinize, konseptinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve elbette bütçenizi dikkate almalısınız. Koyu renkli ahşap zemin mekanlara lüks ve elit bir hava kazardırır, açık renkler ise ferah ve modern bir dekorasyon için tercih edilmelidir. Küçük mekanlara açık renkler ahşap zemin kaplamaları uygunken, büyük mekanlar renk seçimi konusunda daha özgür davranabilirler.

Ahşap zemin fikirlerini nerde aramalıyım?

Bu soruya verilecek en iyi cevap, bünyesinde binlerce ahşap zemin örneği barındıran homify olacaktır. Ülkemizden ve dünyanın dört bir köşesinden en güzel ahşap zemin örneklerini bulabileceğiniz homify sayfaları size aradığınız ilhamı sunacaktır. Üstelik hoşunuza giden, size hitap eden resimleri kendi 'Yeni Fikirler' albümünüzde toplayabilir, resimlerin yanına onu neden beğendiğinizle ilgili notlar alabilirsiniz. Böylece, daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz ahşap zemin örneklerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, tam da aradığınız gibi bir ahşap zemin görürseniz, çalışmayı gerçekleştiren firma ile homify üzerinden kolayca irtibat kurabilir, bu profesyonelden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.