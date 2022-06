Aile Konutu

Eğer ailenizle birlikte huzur ve mutluluk içinde yaşayacağınız bir ev almak ya da inşa ettirmek istiyorsanız, satın alacağınız ya da yaptıracağınız evi seçmeden önce mutlaka homify sayfalarındaki farklı fikir ve örnek tasarımları inceleyin. Aile konutunuzu seçerken dikkat etmeniz gereken şeylere ve tasarıma dair teknik detaylar da içeren uzman yazıları sayesinde kafanızdaki soru işaretleri de çözülecek ve aileniz için en ideal evi ararken işiniz kolaylaşacak!

Aile evimin dekorasyonu nasıl olmalı?

Ailenizle birlikte yaşayacağınız aile konutunuzun iç yaşam alanlarının dekorasyonu farklı özellikleri bir arada barındırmalı. Öncelikle her yaşam alanının farklı işlevlerini yerine getirecek konforlu ve fonksiyonel bir dekorasyon anlayışı benimsemelisiniz. Aile bireylerinin ortak kullandıkları sosyal alanlarda her bireyin tarzına ve zevklerine uyum gösterebilecek bir dizayn oluşturmak daha mutlu ve huzurlu bir yuva oluşturmak için gerekli olan özelliklerden biri. homify sayfalarında birbirinden farklı tarzlarda ve her zevke uygun yüzlerce farklı dekorasyon örneğiyle karşılaşacaksınız. Aile evinizi huzurlu bir yuvaya dönüştürmek için bu dekorasyon fikirlerinden beğendiklerinizi ve size uygun olanları size özel Yeni Fikirler sayfalarınıza kaydedebilir ve ailenizin diğer üyeleri ile birlikte üzerinde notlar alıp nasıl bir dekorasyon uygulayacağınıza karar verebileceğiniz online bir albüm oluşturabilirsiniz.

Ailemle oturacağım bir ev alırken dikkat etmem gereken temel şeyler nelerdir?

Ailenizle birlikte mutlu bir hayat süreceğiniz bir ev arıyorsanız öncelikle bütçenizi ve temel isteklerinizi yan yana koyarak ideal bir plan oluşturmalısınız. Olmazsa olmazlarınızı ve vazgeçebileceğiniz özellikleri listeleyin ve bütçenize uygun ev seçeneklerini bu listedeki özelliklere göre daraltın. Farklı tasarımlar ve mimari özellikler her zaman size ilham verecek yeni fikirler oluşturur ve kararlarınızı pekiştirir. Ev satın alma sürecinde mutlaka olabildiğince farklı tasarım ve ev modelini incelemeye çalışmalısınız. Evinizin genişliği, oda sayısı, fonksiyonel ve konfor açısından nitelikleri olukça önemli ve ön planda tutulması gereken nitelikler.

Ailem için müstakil bir ev inşa ettirmek için nasıl bir yol izlemeliyim?

Eğer ev satın almak yerine ailenizle yaşayabileceğiniz müstakil bir ev inşa ettirmek istiyorsanız o halde evin malzemesinden mimari tasarımına, konumundan dış ve iç özelliklerine kadar karar vermeniz gereken pek çok etken var demektir. Tüm bunlara karar verirken de bütçeniz, evin inşa edileceği yerin konumu, iklim koşulları, çevresel faktörler gibi pek çok farklı etkeni göz önünde bulundurmalısınız. homify sayfalarında havuzlu, bahçeli, tek katlı ya da çok katlı olmak üzere, ahşap, taş, beton, prefabrik gibi farklı malzeme ve tekniklerle inşa edilen pek çok ilham verici mimari örneği bulabilir ve uzman mimarlarla iletişime geçerek teknik destek alabilirsiniz.