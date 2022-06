Antre Çözümleri

Evi gösteren girişidir. Antreler de bu açıdan ev dekorasyonlarında çok büyük bir rol oynarlar ve evin genel karakterini oluşturmada yardımcı olurlar. Ancak antre dekorasyonları bizleri genellikle diğer odalardan daha çok zorlar çünkü alan oldukça kısıtlıdır ve her evin mimarisine göre antre şekilleri de farklıdır. Dolayısıyla antreler için hem şık, hem fonksiyonel, hem de iç açıcı bir dizayn oluşturmak pek de kolay olmaz. Bu yüzden de antrelerimizi şekillendirmeye ve düzenlemeye çalışırken her zaman farklı antre çözümlerine ihtiyaç duyarız. Farklı mimari biçimlerden, işlevsel ve kullanışlı mobilyalara, dar antreleri daha geniş gösteren tekniklerden antreye daha fazla depolama alanı ekleyebilme ipuçlarına kadar her antre çözümü pek tabii ki antre dekorasyonu yapacaklar için ilham verici olacaktır.

Fonksiyonel ve şık bir antre dekorasyonu nasıl olmalı?

Antreler her ne kadar diğer odalar kadar işlevli alanlar değilmiş gibi görünseler de aslında evlerimizde hem fonksiyonel açıdan hem de estetik açıdan çok büyük bir rol oynarlar. Kusursuz bir antre içinde şık tasarım unsurlarını da barındıran, mobilya kalabalığı ile boğucu ve yorucu bir dekorasyon yaratılmamış, iç açıcı, ama aynı zamanda da ayakkabılık, vestiyer gibi temel ihtiyaçları da içinde barındıran bir dizayna sahip olmalıdır. Antrelerde genellikle dar alanlarda son derece fonksiyonel ve şık bir görünüm oluşturdukları için dresuar, bank ve puf gibi mobilyalar kullanılır.

Dar alanlar için farklı antre çözümlerine nasıl ulaşabilirim?

Bunun için en doğru adres tabii ki homify sayfaları. homify sayfalarında farklı tarzlarda ve farklı boyutlarda yüzlerce antre dizaynı ile karşılaşacaksınız ve bunlardan beğendiklerinizi size özel yeni fikirler sayfasına kaydetme fırsatına sahip olacaksınız. Online bir albüm olarak kullanabileceğiniz yeni fikirler sayfanıza dilerseniz işinize yarayacak notlar da alabilirsiniz. Ayrıca homify'ın üst menüsünde yer alan Dergi sekmesinin altında uzman yazarlarımızın farklı antre alanları için ilham veren antre çözümlerine dair ayrıntılı yazılarından da fikir edinebilirsiniz.