Bahçe Aydınlatması

Evinizin bahçesinde kusursuz bir dekorasyon ve peyzaj istiyorsanız bunun için ihtiyacınız olan en temel tasarım unsurlarından biri de şüphesiz ki bahçe aydınlatmalarıdır. Bahçeniz için dekoratif aydınlatma çözümleri, hem gece hem de gündüz bahçe kullanımlarında fonksiyonel alanlar ve şık tasarımlar yaratmak için oldukça gerekli. Ancak dış mekânlar için ışıklandırma sistem ve elemanları seçmek göründüğü kadar kolay olmayan ve pek çok farklı kriteri göz önünde bulundurarak hayata geçirmeniz gereken bir işlem. Ancak her geçen gün giderek daha da zenginleşen dış mekân aydınlatma sistemleri teknolojileri ve tasarımlarıyla birbirinden farklı ve şık fikirler ve bahçe ışıklandırması örnekleri bulmak da biraz araştırma ile kolaylaşıyor.

Bahçem için aydınlatma ürünü seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Bahçenizde kullanacağınız aydınlatma elemanlarını seçerken göz önünde bulundurmanız gereken kriterlerin başında söz konusu yaşam alanının gece kullanım alışkanlıklarınız için yeterince ışık veren bir yapıya sahip olması geliyor elbette. Ancak bahçenizde çok parlak ve gereğinden fazla ışık yayan aydınlatma unsurları bulundurursanız göz yoran ve huzurlu yapısını kaybeden bir görünüm yaratabilirsiniz; bunun için de bahçenizi aydınlatırken ışıklandırma öğelerini doğru noktalara yerleştirmeli, göz hizasında bulundurmamalı, göz yormayan ancak yeterli aydınlığı sağlayacak ürünler tercih etmelisiniz. Bahçe aydınlatmalarınızı seçerken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da hem doğaya zarar vermeyen hem de ekonomik olarak faturalarımızı hafifleten enerji tasarrufudur. Güneş enerjisi ile çalışan aydınlatma elemanları tercih ederseniz, ilk etapta daha yüksek bir bütçe oluşturmanız gerekse de uzun vadede çok daha ekonomik ve ekolojik bir seçim yapmış olursunuz.

Bahçe aydınlatmaları için farklı fikir ve önerilere nereden ulaşabilirim?

Bahçenizde tam olarak nasıl aydınlatma ürünleri kullanacağınıza karar vermekte güçlük çekiyorsanız ilham alabileceğiniz yerlerin oldukça çeşitli olduğunu unutmayın. Sokak, park ve bahçelerde karşılaştığımız farklı ve sıradışı aydınlatma fikirlerinden internette yer alan dekorasyon ve bahçe konulu sitelere ve dergilere kadar her yerden kendi bahçeniz için fikir edinebilirsiniz. Bahçe aydınlatması seçerken tercihlerinizi etkileyecek en önemli şey elbette ki bahçenizin boyutu ve ne amaçla kullanılacağıdır. Eğer büyük bir bahçeniz varsa daha güçlü ışık kaynakları kullanmanız gerekir; aydınlatma direkleri büyük bahçeler için daha uygundur. Eğer dar ya da küçük bir alanı aydınlatmak istiyorsanız duvar aplikleri ya da daha küçük ışık kaynakları sizin için yeterli olacaktır.