Peyzaj düzenlemesi yaparken dikkate alınması gereken birçok konu vardır. Yaşadığınız yerin iklimi, mevsimlerin nasıl geçtiği, kısacası havası-toprağı-suyu yapacağınız bahçe düzenlemesinde belirleyicidir. Dolayısıyla en önemli konu, bitki seçimi yaparken bahçenin doğal şartlarını göz önünde bulundurmak. Peyzaj tasarımı yapmak evin diğer kısımlarını dekore etmeye pek benzemez; çünkü dekorasyon unsurlarının başında canlılar gelir, yani bitkiler! Bu nedenle, ister ufak isterse de kocaman bir bahçeniz olsun, huzur ve dinginlik veren, aileniz ve arkadaşlarınızla ya da tek başınıza güzel vakit geçirmenizi sağlayan bir bahçe dekore etmek oldukça eğlenceli ancak bir o kadar zor bir iştir. İşte bu nedenle, güzel bir bahçe oluşturmak için sadece iyi bir peyzaj çalışması yeterli değildir. Bahçenin devamlılığını sağlamak için, düzenlenen bahçenin periyodik olarak bakımının da yapılması gerekir. Bahçe bakımı ise, hem bilgi hem de emek gerektiren bir iştir.

Bahçe bakımı takvimi nedir?

Kış ayları boyunca uykuya çekilen bahçe bitkiler bahar aylarıyla birlikte uyanmaya başlarlar. Bu nedenle bahar aylarının başlamasıyla bahçe bakımının da başlaması gerekmektedir. Daha sonra, her ay için yapılması gereken bahçe bakım işleri vardır ve buna bahçe bakım takvimi denir.

Kış aylarında sertleşen toprağın havalandırılmasıyla başlayan bahar bakım süreci, toprağın gerekli besinlere sahip olabilmesi için gübrelemeyle devam eder. Budama, gerekili görüldüğü takdirde ilaçlama, sezonluk bitkilerin ekilmesi ile bu süreç sonbahar sonuna kadar devam eder.

Bahçe bakımıyla iligili detaylı bilgileri nerede aramalıyım?

Böyle bir soruya verilebilecek en doğru cevap, aradığınız tüm bilgileri size sunabilecek düzeyde onlarca peyzaj firması barından homify sayfaları olacaktır. Türkiye'den ve dünyadan binlerce profesyonelin peyzaj düzenlemelerini inceleyebileceğiniz homify sayfalarından en beğendiğiniz, size en uygun örnekleri kendinizin oluşturacağı 'Yeni Fikirler' albümüne kaydedebilirsiniz. Arzu ederseniz, resimlerin yanına notlar alabilir, o örneği tam olarak neden beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Böylece daha sonra ihtiyacınız olduğunda bahçe bakımı ve bahçe fikilerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu düşündüğünüz tasarımlar ve bakım çalışmaları yapan peyzaj firmaları ile homify üzerinden kolayca irtibat kurabilir, bu profesyonellerden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.