Ülkemizde müstakil evlerin yaygınlaşması ile birlikte hayatımıza yeni kavramlar da girmeye başladı; bahçe depoları ve bahçe kulübeleri gibi. Bahçe depoları bahçenin bakımı için gerekli alet ve edevatlar ile kötü hava şartlarında bahçe mobilyalarını depolamak için kullanılan, bahçenin bir kenarına kurulmuş olan küçük yapılardır. Betonarme, ahşap, taş, plastik doğrama gibi birbirinden oldukça farklı bir malzeme ile inşa edilmiş olabilirler. Bazı bahçe depoları ve kulübeleri ev sahipleri tarafından konuk odası ya da oyun odası olarak da dekore edilmektedir.

Ne tür bir bahçe deposu seçmeliyim?

Öncelikle, eğer zemine sabit bir bahçe deposu ya da bahçe kulübesi inşa ettirmeyi düşünüyorsanız, bunun için yerel yönetim biriminizden yani belediyeden gerekli evrağı almanız gerektiğini unutmamalısınız. Bu işlem zor ve maliyetli olabilir. Gerekli evrağa sahip olduktan sonra bahçe deponuzun inşasına başlayabilirsiniz. Bahçe deposunun inşasına başlamadan önce, bu depoyu hangi amaçla kullanacağınıza, su ve elektrik bağlatıp bağlatmayacağınıza ve elbette deponun inşası için ayıracağınız bütçeye karar vermeniz gerekmektedir. Deponuzun büyüklüğü aldığınız izinle sabitlenmiş olacaktır, dolayısıyla bu konuda bir değişiklik yapmanız mümkün olmayabilir. Bahçe deposunun modeli ve inşasında kullanılan malzemesi eviniz ile uyum içerisinde olursa, ortaya güzel bir görüntü çıkacaktır. Eğer benzer stillerde ve benzer malzemeler kullanarak bir bahçe deposu inşa ettirmeniz mümkün olmazsa, sarmaşık türü bitkiler ile depoyu olabildiğince kamufle etme imkanına da sahipsiniz. Bahçe deposunun bahçe içerisindeki konumu da dikkate alınması gereken bir diğer unsurdur. Depo göze batacak kadar ortalık yerde ancak ulaşımı zor olacak kadar da gerilerde olmamalıdır.

Bahçe deposu fikirlerini nerede aramalıyım?

Böyle bir soruya verilebilecek en doğru cevap yüzlerce bahçe deposu örneği barından homify sayfaları olacaktır. Türkiye'den ve dünyadan binlerce profesyonelin tasarımlarını inceleyebileceğiniz homify sayfalarından en beğendiğiniz, size en uygun örnekleri kendinizin oluşturacağı 'Yeni Fikirler' albümüne kaydedebilirsiniz. Arzu ederseniz, resimlerin yanına notlar alabilir, o örneği tam olarak neden beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Böylece daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz bahçe deposu tasarım örneklerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, evinize ve beğenilerinize uygun olduğunu düşündüğünüz bahçe deposu ve kulübeleri yapan firmalar ile homify üzerinden kolayca irtibat kurabilir, bu profesyonellerden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.