Bahçe düzenlemesi oluştururken, bahçe duvarlarını da hesaba katmanız gerekmektedir. Bahçe duvarları bahçenin sınırları belirlerken konutun dış mekan dekorasyonuna estetik değerler de katan bir unsurdur. Bahçenin çevresine örülecek bir duvar ya da bahçe çiti hem sınırları belirleme ve mahremiyet bölgesi oluşturma amacıyla hem de estetik nedenlerle yapılmaktadır. Bahçe duvarlarında kullanılan en popüler malzeme doğal taş bloklar olmakla birlikte, günümüzde seçenekler oldukça artmış vaziyette.

Nasıl bir bahçe duvarı tercih etmeliyim?

Bahçe sınırlarını belirlemek ve içerisi ile dışarısını birbirinden ayrılmak için tercih edilen bahçe duvarları veya çitler on yıllar boyunca çeşitlendi. Genel olarak kullanım amaçları birbirine benzer olan ancak hem evin ve bahçenin tarzına hem de kişilerin zevklerine ve ihtiyaçlarına göre şekillenen duvarlar plastikten metale, ahşaptan betona ve taşa kadar birçok farklı malzeme ile imal ediliyor. Kimisi dışarıyla irtibatı tamamen kesen blok şeklindeki beton veya taştan duvarlar kimisi ise belirli aralıklarla yerleştirilen ve iki alan arasındaki görünürlüğü tamamen kapatmayan metal, plastik veya ahşap gibi malzemelerde yapılan bahçe çiti modelleri bulmak mümkün.

Bahçe duvarları sadece bahçenin diğer binalar ve sokak ile sınırlarını belirlemek için kullanılmaz. Bahçenin içinde koridorlar, birbirinden ayrı bölümler oluşturmak için de bir çok farklı materyali kullanabilirsiniz. Ahşap, metal, taş gibi malzemelerin yanı sıra taflan türündeki bitkileri, sarmaşıkları da bahçe duvarı işlevi görecek şekilde kullanabilirsiniz.

Bahçe duvarı fikirlerini nerede aramalıyım?

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