Bahçe Düzenleme

Çeşitli karakterdeki doğal ve kültürel elemanların estetik ve fonksiyonel bir şekilde bir araya getirilip düzenlenmesine bahçe düzenlemesi, yani peyzaj denir. Bu tanımdan da anlaşıldığı üzere, bahçe düzenlemesi demek sadece bitki düzenlemesi demek değil, aynı zamanda bitkilerin devamlılığını sağlamak için sulama sistemlerinin, görsel ve fonksiyonelliği sağlayabilmek içinse aydınlatma ve sert zemin düzenlemelerinin bir bütün halinde düşünülüp mekan oluşturulması demektir.

Ne tür bir bahçe düzenlemesi oluşturmalıyım?

Bahçe düzenlemesi evin diğer kısımlarını dekore etmeye pek benzemez; çünkü dekorasyon unsurlarının başında canlılar geliyor, yani bitkiler! İster ufacık bir avlunuz olsun isterse de bir dönümlük kocaman bir bahçeniz, huzur ve dinginlik veren, aileniz ve arkadaşlarınızla ya da tek başınıza güzel vakit geçirmenizi sağlayan bir bahçe düzenlemek hem oldukça eğlenceli hem de bir o kadar zor bir iştir.

Bahçe düzenlemesine başlamadan önce dikkate alınması gereken birçok konu var. Öncelikle, yaşadığınız yerin havası, toprağı, suyu nasıl? Kara iklimi olan bir yeri palmiyelerle donatmak ne denli hatalı olursa, kurak ve su sıkıntısı olan bir alanı çim ile kaplamak da o denli hatalı bir girişim olur. Dolayısıyla en önemli konu, bitki seçimi yaparken bahçenin doğal şartlarını göz önünde bulundurmak. Profesyonel peyzaj firmaları ile çalışırsanız, bu konuda sıkıntı çekmezsiniz ancak bahçe düzenlemenizi kendiniz yapacaksanız, bitkilerle ilgili sıkı bir araştırma yapmanızı tavsiye ederiz.

Dikkate alınması gereken bir diğer konu ise bahçeyi ekseriyetle hangi şekilde kullanmak istediğiniz. Sık sık misafir ağırlayan bir ev sahibi misiniz? Çocuklarınız var mı? Bahçeyi soğuk kış aylarında da kullanmak istiyor musunuz? Bahçe mobilyalarınızı kötü hava şartlarından koruyabileceğiniz mekanlarınız mevcut mu? Bahçıvanla mı çalışacaksınız yoksa bahçenin bakımını üstlenecek heves, bilgi ve enerjiye sahip misiniz? Bu sorulara vereceğiniz cevaplar doğrultusunda oluşturacağınız bahçe düzenlemesi sizleri çok daha mutlu edecektir.

Bahçe düzenlemesi fikirlerini nerede aramalıyım?

Böyle bir soruya verilebilecek en doğru cevap binlerce bahçe resmi barından homify sayfaları olacaktır. Türkiye'den ve dünyadan binlerce peyzaj mimarının bahçe düzenlemelerini inceleyebileceğiniz homify sayfalarından en beğendiğiniz, size en uygun örnekleri kendinizin oluşturacağı 'Yeni Fikirler' albümüne kaydedebilirsiniz. Arzu ederseniz, resimlerin yanına notlar alabilir, o örneği tam olarak neden beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Böylece daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz bahçe düzenlemelerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, evinize ve beğenilerinize uygun olduğunu düşündüğünüz tasarımlar yapan peyzaj tasarım firmaları ile homify üzerinden kolayca irtibat kurabilir, bu profesyonellerden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.