Bambu zeminler son yıllarda zemin döşemesi olarak giderek yaygınlaşan şık ve çevre dostu seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Estetik olarak da sıradan parke seçeneklerine göre çok daha sıra dışı ve modern bir görünüm oluşturan bambu zeminler hem uygulama kolaylığı, hem ekolojik özellikleri, hem de sağlam yapıları ile uzun ömürlü ve estetik olarak tatmin edici zemin döşemesi arayanların birinci seçeneği oluyor. Bambu parkeler doğal renginde veya fırınlanmış şekilde değişik yüzey tasarımlarında, farklı ihtiyaçlara göre farklı kalınlıklarda üretilmektedir. Bambu ağacı, tamamen su içinde büyüyen bir bitki türü olduğu için, bambu ağacından üretilen bambu parke de diğer tüm ağaç türlerinden üretilen masif parkelere kıyasla neme çok daha fazla dayanıklıdır. Bu özelliğiyle bambu zeminler, evlerde, spor salonlarında ,iş yerlerinde, ticari ofislerde ve dükkanlarda, ıslak zeminlerin döşenmesinde, banyo ve mutfaklarda rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Bambu zeminlerin avantajları nelerdir?

Bambu zeminler ilk olarak doğa dostu özellikleriyle öne çıkıyorlar. Bambu ağacı dünyanın en hızlı yetişen bitkilerden biri olduğu için diğer ağaç türlerine göre % 2500 oranında daha fazla kullanılabilir kütle üretir. Bambu ağacının zemin döşemesi için parke üretimine uygun hale gelmesi 4-5 yıl alır ve bir kez hasat edildikten sonra yeni filizler vererek yetişmeye devam eder. Yani bambu ağacından üretilen parkeler hiçbir ağacın ömrünü sonlandırmaz. Bunun dışında bambu zeminler için üretilen parkeler kolay uygulanabilirlikleriyle de dikkat çekiyorlar. Bambu parkeleri geleneksel parkeler gibi zımparalamak ve cilalamak gerektirmez. Bambu zeminler hem nemli hem de kuru ortamlara karşı çok dayanıklıdır. Bambu zeminler toza ve dış kirliliğe karşı maksimum koruma ve minimum emisyon sağlar. Bambu zeminler lamine parkeler gibi kabarma da yapmaz çünkü suya dayanıklıdır.

Farklı bambu zemin örneklerine nasıl ulaşabilirim?

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