Banyonuzu yenilemeye ve yepyeni ve pırıl pırıl bir banyoya sahip olmaya karar verdiyseniz bu sürecin gözünüzde büyümesi de oldukça normal; çünkü banyo yenileme projeleri gerçekten de model seçimi, ergonomik, kullanışlı ve şık bir tasarım meydana getirmek ve tadilat aşaması açısından bir hayli zorlu geçen bir süreç. Ancak her geçen gün giderek daha da zenginleşen banyo teknolojileri ve tasarımlarıyla da birbirinden farklı ve şık fikirler ve yenileme örnekleri bulmak da giderek daha da kolay ve eğlenceli bir hale gelmeye başladı. Banyo yenileme projenizi oluştururken düzgün bir planlama ve doğru tercihlerle kusursuz ve göz alıcı bir banyo ortaya çıkarabilirsiniz.

Banyomu yenilerken farklı fikir ve önerilere nereden ulaşabilirim?

Banyonuzu yenilemeye karar verdiyseniz ancak model, tarz, malzeme seçimi gibi tercihlerinizde soru işaretleriniz varsa, doğru ilham kaynaklarından fikir alarak hayalinizdeki banyoyu yaratabilirsiniz. Öncelikle banyo dekorasyonu hakkında uzman yazılarını okuyarak ve son trendleri takip ederek kendiniz için en uygun modeli çok daha kolaylıkla seçebilirsiniz. homify sayfalarındaki farklı tarzlardan binlerce banyo tasarımı örneği size ilham verebilecek en geniş kaynaklardan biri. homify'ın banyo sekmesi altından dilediğiniz tarzı seçerek spesifik banyo modellerini arayabilir ve beğendiğiniz resimleri banyo yenileme sürecinize yardımcı olacak şekilde notlar alarak online bir albüm olarak kullanabileceğiniz size özel Yeni Fikir sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Banyo yenileme sürecinde maliyeti nasıl düşürebilirim?

Banyo yenileme, genellikle tüm banyonun yeniden yaratılmasıyla hayata geçirilen ve dolayısıyla da pahalı ve yüksek bütçelere mal olan bir işlemdir. Ancak bu düşük bütçelerle de banyonuzu yenileyemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Her şeyin çözümü aslında iyi bir planlama ve araştırmada yatıyor. Bütçenizi oluşturduktan sonra beğendiğiniz banyo modellerinden en ekonomik olanları bir araya getirerek kendinize özel bir banyo tasarımı oluşturabilirsiniz. Ayrıca banyonuzu baştan aşağı yenilemek için yeterli bütçeniz yoksa yalnızca belirli unsurları yenileyerek yepyeni görünümlü bir banyoya çok daha ekonomik bir bütçeyle de sahip olabilirsiniz. Tüm bunlara dair önemli ve hayat kurtaran ipuçlarını da örnek resim ve tasarımlarla birlikte, homify sayfalarındaki ilham verici ve yol gösterici uzman yazılarında bulabilirsiniz. Malzeme kalitesi, yerleşimin nasıl olması gerektiği gibi uzmanlık isteyen teknik konularda da ipuçları içeren yazılar banyo yenileme sürecindeki rehberiniz olacak. Ayrıca eğer bir profesyonele danışmak isterseniz, homify sayfaları aracılığıyla dünyanın her yerinden profesyonel kişilerle iletişime geçmek de çok kolay!