Beyaz Mutfaklar

Her rengin insan ruhu üzerinde yarattığı farklı bir hissi var. Ve her rengin dönem dönem moda olduğu zamanlar. Bir de modası asla geçmeyen, insanda huzur, dinginlik, sadelik, masumiyet hissi uyandıran beyaz… Sanılanın aksine, beyaz renk dinlendirici bir etkiye sahiptir. Beyaz saflığın, yeni başlangıçların ve barışın rengidir. Bozulmamış, değerini kaybetmemiş ve kutsal sayılan kavramlar beyaz renkle temsil edilir. Işığı yansıtan ve ortama ferahlık kazandıran beyaz, parlak ve enerji vericidir. Bunun yanı sıra asaleti, zarafeti ve soğuk kanlılığı da ifade ettiği için, tıpkı saf ve mutluluk verici olduğu gibi soğuk ortamlar yaratmak istenildiğinde de kullanılır. Gözleri dinlendiren ve mekanı gerçek boyutlarından daha büyük gösteren beyaz, neredeyse tüm mimarlar tarafından özellikle mutfak dekorasyonunda tavsiye edilen bir renktir.

Mutfakta beyaz ağırlıklı dekorasyon yapmak hem mekanın temiz ve hijyenik görünmesi hem de ferah ve aydınlık olması açısından akıllıca bir seçimdir.

Ne tür bir beyaz mutfak modeli seçmeliyim?

homify sayfalarında yapacağınızı aramalar sonucunda göreceksiniz ki, sade ve minimalist, çizgilere sahip modern mutfaklardan ihtişamlı ve hatta abartılı klasik mutfaklara, geleneksel ve davetkar kırsal ve rustik mutfaklardan ultra-modern formlara sahip heykelsi mutfaklara kadar birçok stile beyaz renk çok yakışmaktadır.

Günümüzde mutfaklar artık yaşam alanlarımızın bir parçası haline geldi, yer yer yemek odası ve hatta oturma odası ise birleşerek açık planlı mekanlara dönüştüler. Hemen hemen hepsine büyük ya da küçük bir yemek yeme / oturma alanları entegre edildi. Açık planlı yaşam alanlarında mutfağın odak merkezi olmaması ve daha çok oturma odasının dikkatleri üzerine çekmesi için de mutfağı beyaz ağırlıklı dekore etmek doğru olacaktır.

Beyaz mutfak fikirlerini nerede aramalıyım?

Böyle bir soruya verilebilecek en doğru cevap binlerce beyaz mutfak örneği barından homify sayfaları olacaktır. Türkiye'den ve dünyadan binlerce profesyonelin tasarımlarını inceleyebileceğiniz homify sayfalarından en beğendiğiniz, size en uygun örnekleri kendinizin oluşturacağı 'Yeni Fikirler' albümüne kaydedebilirsiniz. Arzu ederseniz, resimlerin yanına notlar alabilir, o örneği tam olarak neden beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Böylece daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz beyaz mutfak modellerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, evinize ve beğenilerinize uygun olduğunu düşündüğünüz tasarımlar yapan mutfak firmaları ile homify üzerinden kolayca irtibat kurabilir, bu profesyonellerden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.