Yeni bir ev inşa ettiriyorsanız, nasıl olması gerektiği konusunda vermeniz gereken en önemli kararlardan biri de çatıdır. Evinizin mimari stili, yörenin mimari özellikleri, bölgenin iklimi, bütçeniz ve elbette kendi beğenileriniz çatı seçiminizde etkili olacak en önemli kriterlerdir. Ne tür bir çatı istediğinize bu kriterlerin tamamının doğrultusunda karar vermelisiniz. Çatı konusu çatı tipi ve çatı kaplaması olarak ayrı ayrı ele alınmalıdır. Yapılarına, materyallerine ve renklerine göre farklılıklar gösteren çatı kaplama malzemelerini daha yakından tanımak ve işe başlamadan önce fikir sahibi olmak doğru seçimi yapma konusunda son derece önemlidir. Seçeceğiniz çatı tipi de malzeme konusunda karar vermenizi kolaylaştıracaktır. Kısacası, önce çatının tipine, sonra da malzemesine karar vermelisiniz.

Hangi çatı malzemesini seçmeliyim?

Çatılar yapıların sert iklim koşullarına en çok maruz kalan bölümleridir. Çatı kaplama elemanlarının ana görevi yapıyı yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, yoğuşma, zararlı güneş ışınları, sıcaklık gibi zorlu atmosfer koşullarından koruma ve zaman içinde oluşan korozyon, küflenme, aşırı sıcak, soğuk, yağmur ve dolunun neden olduğu rahatsız edici seslere karşı yalıtım sağlamaktır. Malzemelerin ağırlık, mukavemet, atmosfer etkilerine karşı göstermiş olduğu dayanıklılık, yalıtım özelliklerinin farklı olması maliyet ve kullanım açısından önem taşımaktadır. Çatı kaplamasının; yapının kullanım şartlarına, yapı tipine, yapının yapılacağı yerin coğrafik, endüstriyel koşullarına, çatı taşıyıcı iskelet malzemesine göre doğru ve uygun seçilebilmesi için malzemenin iklim koşullarına göre davranışının, özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

Çatı fikirlerini nerde aramalıyım?

Evinize en uygun çatı modelini ve bu model için hangi malzemenin uygun olacağını homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen yüzlerce inşaat firması aracılığıyla bulabilirsiniz. Türkiye'den ve dünyadan yüzlerce profesyonelin tasarımlarını inceleyebileceğiniz homify sayfalarından en beğendiğiniz, size en uygun örnekleri kendinizin oluşturacağı 'Yeni Fikirler' albümüne kaydedebilir, arzu ederseniz resimlerin yanına notlar alacağınız notlar sayesinde o örneği tam olarak neden beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Böylece daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz çatı modellerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, size uygun olduğunu düşündüğünüz çatı modelinin üretici firması ile homify üzerinden kolayca irtibat da kurabilir, bu profesyonelden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.