Çocuk odası dekorasyonu

Çocuk odaları ev dekorasyonunda üzerinde en çok durulması gereken bölümlerden biridir. Kuşkusuz evlerimizin her bölümü yaşantımızda belli bir yer kaplar ve bunların hepsinin de ayrı ayrı güzel görünmesini, gözümüze hitap etmesini isteriz. Üstelik ev dekorasyonuna yapılan yatırım yalnızca estetik bir geri dönüş sağlamaz, aynı zamanda yaşam kalitesini arttırır ve hayatımıza pek çok açıdan pozitif etkide bulunur. Bununla birlikte çocuk odası dekorasyonu, yalnızca yaşam kalitemizi arttırmakla veya estetikle sınırlı bir konu olmanın çok ötesindedir. Çocuklarımızın özellikle büyük şehirlerde oyun alanlarının giderek azaldığını ve zamanlarının oldukça önemli bir kısmını evde geçirdikleri düşünülürse, bu önemin son yıllarda daha da arttığını söylemek mümkündür. Çocukların bu kadar fazla zaman geçirdikleri bu odalar, yalnızca temel ihtiyaçları karşılayan bir yatak, bir dolap ve bir çalışma masasından ibaret monoton ve bir karakteri olmayan yerler olarak kaderine terk edilmemelidir. Çocuk odasının dekorasyonu, renkleri, teması, yerleşimi, aksesuarları ve mobilyaları, çocuğunuzun hem bugünkü hem de gelecekteki hayatına ciddi etki edecektir. Doğru tasarlanmış ve uygulanmış bir çocuk odası, çocuğunuzun hayal gücünü pekiştirip becerilerini arttırabileceği gibi, üzerinde hiç düşünülmeden döşenmiş bir çocuk odası, çocuğunuzu kendini arama çabasında bunalmasına da sebep olabilir.

Çocuk odası dekorasyonuna nereden başlamalıyım?

Çocuk odanızın dekorasyonuna hiç şüphesiz çocuğunuzdan başlamalısınız. Bahsi geçen oda her ne kadar sizin evinizin bir parçası olsa da aslında onun odası. Ve bu oda üzerinde ona belli bir noktaya kadar tasarruf hakkı tanırsanız, henüz odaya bir tek eşya dahi yerleştirmeden çocuk odanızın çocuğunuzun karakterine yapacağı pozitif etkileri görmeye başlayabilirsiniz. Çocuğunuzun odasının tasarımında söz sahibi olması, yalnızca karar alma ve seçim yapma becerisine ve karakter gelişimine pozitif katkıda bulunmayacak, aynı zamanda kendi seçtiği renkler ve dekorasyonla odasında çok daha mutlu olacaktır. Sakın ola “çocuktur, ne anlar” diye düşünmeyin. Bir çocuk odasının aslında tam da onun anladığı gibi olması gerekiyor. Anlamayan birileri varsa onlar büyük ihtimalle bizleriz. Çocuğunuzun zekâsına ve yaratıcılığına güvenin.

Çocuk odası dekorasyonu için ne kadar bütçe ayırmam doğru olur?

Bu sorunun tam ve kesin bir yanıtı çocuk odası için olmadığı gibi başka hiçbir oda, hiçbir ev ve hiç kimse için de yoktur. Doğru bütçe, ihtiyaçlarınız ve geliriniz arasında kuracağınız dengeyle ortaya çıkacaktır. Evinizdeki herhangi bir dekorasyon işinde olduğu gibi çocuk odası dekorasyonunda da aylık gelirinizi zorlayacak, başka yerlerden kısmanızı gerektirecek harcamalar yapmak istemezsiniz. Bu yüzden neleri satın alacağınıza, neleri kendiniz yapacağınıza ve bunlar için tam olarak ne kadar para harcamanız gerektiğine karar vereceğiniz aşamada bu seçimleri tekrar tekrar gözden geçirmenizde yarar var. Çocuğunuz bu noktada kendi tercihlerinde fazla ısrarcı olur ve sizden boyunuzu aşacak maliyette eşyalar talep ederse, onu bütçe oluşturma konusuna da dahil edebilirsiniz. Elbette kafası karışacak, yapılanları büyük ölçüde anlamayacaktır. Ancak kaynakların sınırsız olmadığını ve belli şeyleri elde etmek için başka şeylerden fedakârlık etmek gerektiğini öğrenmesi bile onun için son derece faydalı olacaktır. Öte yandan genel bir prensip olarak çocuk odanıza en azından oturma odanıza yaptığınız kadar bir yatırım yapmayı düşünmelisiniz. Evet, oturma odaları evlerin kalbi ve en çok vakit geçirilen yerleridir. Ama unutmayalım ki çocuklar da bir ailenin ve daha önemlisi bir toplumun kalbi ve geleceğidir.

Çocuk odası dekorasyonunda ne tür renkler kullanmalıyım?

Çocuk odası dekorasyonu dendiğinde akla hemen mavi, pembe, yeşil, kırmızı ve buna benzer çok canlı ve parlak renkler gelir. Her nedense her çocuk odasının şekerci dükkânı gibi aşırı parlak renklerle dolu olması gerektiği gibi yaygın bir kanaat vardır. Aslında bu türden ezberler, çocuklarımızın kişisel özelliklerinin gelişmesini geciktiriyor ve yıllar geçtikçe birbirlerine çok benzer hale getirip aynılaştırıyor. Oysa renkler dünyasında hayallerimize bile sığmayacak kadar çok seçenek var. Çocuk odanızın dekorasyonunu yapmadan önce çocuğunuzu renklerin dünyasıyla tanıştırmayı deneyin. Yalnızca belli başlı renkler ve ismini bildikleriyle sınırlı kalmayın. Adını kendinizin bile bilmediği renklere kadar uzanın ve sabırlı olun. Gökkuşağı renkleri bu macera için iyi bir başlangıç olabilir. İlla ki capcanlı renkler istiyorsanız, yine gökkuşağı renkleri bir çocuk odası için tercih edilebilecek çok güzel bir renk paletidir. Diğer taraftan çocuk odalarında çabuk kirlendiği için genellikle kaçınılan beyaz ve açık tonlar da canlı renklerle kontrast oluşturmaları için yer yer kullanılmalıdır. Yalnızca renk konusuyla ilgili olmamakla birlikte, çocuk odanızda bir duvarı ya da bir duvarın belli bir bölümü karatahtaya dönüştürmek de çocuğunuz için çok güzel bir deneyim olacaktır. Rengarenk tebeşirlerle kendini özgürce ifade edebilir, aynı zamanda beyaz duvarlarınızı boyamasına da gerek kalmaz.

Çocuk odası mobilyalarımı nasıl seçmeliyim?

Çocuk odası mobilyaları dış görünüşlerine göre değil, ergonomik ve ortopedik özelliklerine göre seçilmelidir. Gelişme çağındaki çocuklar için sağlıklı bir uyku temin edecek ortopedik bir yatak ve doğru oturmasına ve çalışmasına imkân sağlayacak ergonomik bir çalışma masası ve sandalyesi hayati önemdedir. Bu yüzden çocuk odası takımlarında sıkça görülen çizgi film temalı ya da araba şekilli yataklar gibi dış görünüşün ön planda olduğu mobilyalar yerine sağlık açısından olumlu bir tablo çizen mobilyalar tercih etmekte yarar var. Dolap seçiminizde ise çok çeşitli bölmeleri olan detaylı bir ürün tercih etmeniz çocuğunuzun kendi eşyalarını toplama alışkanlığı edinmesine ve kıyafetleri sınıflandırıp doğru bir şekilde yerleştirmeyi öğrenmesine yardımcı olacaktır. Dolap haricinde de odanın müsait olan boş yerlerine çok sayıda farklı boyutta raf yerleştirebilirsiniz. Tüm bunlar kendi başına düzenli kalmayı öğrenmesini sağlamasının ötesinde zihinsel şekillenmesini de pozitif etkileyecek önemli detaylardır.

Çocuk odası için bir tema kullanmalı mıyım?

Çocuk odanız için bir tema seçmeniz oldukça iyi bir fikirdir. Bu şekilde çocuğunuzun yaratıcılığını tetikleyip hayal gücünü zorlamasına imkân sağlayabilirsiniz. Ancak bu temaların belli bir döneme ait popüler çizgi film karakterleri gibi gelip geçici şeylerden ziyade, çocuklarınızın geliştirici ilgi alanlarına yönelik olması daha doğru olacaktır. Elbette çocuğunuz her çocuk gibi süper kahramanlara, çizgi filmlere, oyunlara ve popüler kültürün başkaca unsurlarına ilgi gösterecek ve bunları odasında da görmek isteyecektir. Ancak onunla diyaloğunuzu geliştirerek gerçek ilgi alanlarını keşfetmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin uzay, havacılık, denizcilik, tasarım ya da mekanik bu ilgi alanlarından bazıları olabilir. Bu temalarda hazır mobilya ve aksesuarlar bulamazsanız da dert etmeyin. Kendi başınıza veya daha iyisi çocuğunuzla birlikte de pek çok şeyi yapabilirsiniz. Tavandan sarkan bir uçak maketi ya da duvarda bir dünya haritası, uygulanması çok kolay ama çocuk odasına katkısı çok büyük unsurlar olacaktır. Bu temaların seçiminde asıl rolü çocuğunuza bırakırsanız odasını daha da sahiplenecek ve kendi yaptıklarıyla gurur duyacaktır.

Çocuk odasında nasıl bir zemin tercih etmeliyim?

Çocuklar bastıkları yere yetişkinler gibi dikkat etmezler. Çoğu zaman terlik ya da çorap giymelerini sağlamak bile başlı başına enerji harcamayı gerektirir. Bu yüzden mobilyalarınızda olduğu gibi çocuk odanızın zemininde de mümkün olan en sağlıklı seçeneklere yönelmelisiniz. Halı ve kilimler kışın odanın sıcak tutulmasında faydalı olsalar da, alerjik hastalıkların çocuklar arasında giderek yaygınlaştığı da göz önünde bulundurulursa, çok toz tutan zeminler olarak belli negatif yönlere sahiptirler. Sıcak bir bölgede yaşıyorsanız fayans ve benzeri bir zemin tercih etmek mümkündür ancak kış aylarında yine de bir sorun yaratabilir. Üstelik bu tip zeminler sertlikleriyle de çocuk odaları için birincil alternatifler olmamalıdır. Bir çocuk odası için en doğru zemin kaplaması ahşap türleridir. Özellikle gerçek ahşaptan yapılan rabıta ve parkeler, gerek ısı ve ses yalıtımındaki yüksek dirençleri, gerekse de sıcak dokunma hisleriyle en sağlıklı çocuk odası zeminleri olacaktır. Kış aylarında bu zemini tamamen kaplamayan ama soğuğu kesmeye yardımcı olacak, yıkanabilir büyüklükte bir ya da birkaç kilimle zemini tamamlayabilirsiniz.

Çocuk odamı geleceğe yönelik mi tasarlamalıyım?

Çocuk odanızı birkaç yıl sonrasını, çocuğunuzun büyüyeceği zamanları düşünerek tasarlamak ilk bakışta ekonomik görünebilir ama aslında çok iyi bir fikir değildir. Çocuğunuzun fiziksel ve zihinsel gelişimi her türlü maddi değerin üzerindedir. Bu yüzden çocuğunuzun bugünkü gelişimine ve rahatına odaklanın. İleride gerektiği takdirde tekrar değişiklikler yapabilirsiniz. Yalnızca dolap ve çalışma masası gibi sabit kalacak eşyaları uzun ömürlü ve kaliteli ürünlerden seçerseniz, ileride yapacağınız dekorasyon değişikliği maliyeti düşecektir. Ayrıca çocuğunuzun hem bugününe hem de birkaç yıl sonrasına bir oturuşta karar vermek yerine, ona kendi odasının her türlü tasarım ve kullanım hakkını verirseniz, kendi karakterini oluştururken odasını da buna göre kendisi şekillendirebilecektir.