Dekorasyon Fikirleri

Evimizin şık ve etkileyici görünmesini isteriz. Ayrıca her odanın evin tüm sakinlerini memnun edecek düzeyde işlevsel olması da gerekir. Bir evin dekorasyonu bizlere evin sahipleri hakkında fikir verebilmektedir, bu nedenle evimizi dekore ederken kendi beğenilerimizi mümkün olduğunca yansıtmak gerekmektedir. Evimizin dekorasyonu kendimize has zevklerimizi ve tasarım fikirlerimizi ortaya çıkaran bir sergi alanı gibidir ve doğal olarak insanların evimizi beğenmesini arzu ederiz. Bu durum evin dekorasyonu sırasında stresli ve zor bir dönem geçirmemize neden olabilir. İhtiyacımız olan fikir ve ilhamı bulabilme, bunu kendi zevkimize adapte etme süreci, belirlediğimiz bütçe ve evin tüm sakinlerinin dekorasyondan memnun kalabilmesi bazen oldukça zorlayıcı bir süreçtir. Bu süreci en iyi şekilde geçirebilmek için atılabilecek doğru adım ise bize hitap eden fikirlere kolayca ulaşabileceğimiz ve gerekirse yardım alabileceğimiz bir merca bulmaktır.

Ne tür bir ev dekorasyonu seçmeliyim?

Ev dekorasyonu konusu oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar. Yatak odası, oturma odası gibi mekanların mobilya ve aksesuar seçiminden komple ev tadilatına, mutfak ve banyo tadilatından peyzaj uygulamalarına kadar bir eve yapılan her türlü müdahaleyi kapsar. Bu nedenle ilk olarak ne tür bir dekorasyon çalışmasına ihtiyaç duyduğunuzu belirlemeniz gerekir. Bununla birlikte, ayıracağınız bütçe de bu konuda son derece önemlidir. Daha sonra, önceden belirlediğiniz bir dekorasyon stiline mümkün olduğunca sadık kalarak seçimlerinizi ve nihayetinde de alışverişinizi yapmalısınız. Nasıl bir dekorasyon stilinin size uygun olduğundan emin değil misiniz? O halde homify'ın farklı stillere göre kategorilere ayrılmış sayfaları tam size göre!

Dekorasyon fikirlerini nerede aramalıyım?

Böyle bir soruya verilebilecek en doğru cevap birbirinden güzel yüz binlerce dekorasyon fikri barından homify sayfaları olacaktır. Türkiye'den ve dünyadan binlerce profesyonelin tasarımlarını inceleyebileceğiniz homify sayfalarından en beğendiğiniz, size en uygun örnekleri kendinizin oluşturacağı 'Yeni Fikirler' albümüne kaydedebilirsiniz. Arzu ederseniz, resimlerin yanına notlar alabilir, o örneği tam olarak neden beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Böylece daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz dekorasyon fikirlerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, size uygun olduğunu düşündüğünüz tasarımlar yapan bir iç mimar ya da dekoratör ile homify üzerinden kolayca irtibat kurabilir, bu profesyonellerden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.