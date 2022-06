Depolama alanları özellikle küçük evlerde en çok ihtiyaç duyulan tasarım unsurlarından biridir çünkü yazın kışlık eşya ve tekstil ürünlerini, kışın ise yalnızca yaz aylarında kullandığımız mobilya ve eşyaları, artık kullanmadığımız ama atmaya da kıyamadığımız nesneleri, zaman zaman kullanılan ama her an el altında bulunması dağınıklık yaratan eşyaları; kısacası etrafa saçılmış halde duramayacak her şeyi evimizin farklı odalarında yer alan depolama alanlarında saklarız. Her geçen gün giderek daha da büyüyen ve gelişen şehir merkezlerinde otomatik olarak küçülen apartman daireleri ise akılcı depolama alanı ihtiyacını daha da arttırıyor. Alışık olduğumuz dolapların, komodinlerin, çekmecelerin yerini artık daha az yer kaplayan ve daha yaratıcı tasarım fikirleri alıyor. Modern tarzlı, şık ve akılcı depolama fikirleri yalnızca fonksiyonellikleriyle değil aynı zamanda sıra dışı görünümleriyle de ezber bozan ve ergonomik tasarımlar ortaya çıkarıyorlar.

Evlerimizde nasıl daha fazla depolama alanı organize edebiliriz?

Evlerimizde daha temiz ve ferah yaşam alanları oluşturmanın temeli dağınıklığı önlemekten geçer ve bunun için de şüphesiz ki olabildiğince fazla depolama alanı organize etmemiz gerekir. Ancak özellikle mobilyaları bile zar zor sığdırdığımız küçük evlerde daha fazla depolama oluşturabilmenin tek yolu akılcı depolama fikirlerini araştırmak ve dekorasyonumuza uygulamaktır. Yatak altları, koridor alanlarındaki puf ya da bankların altına yerleştirilebilecek şık kutular, gömme dolap ve çekmeceler, merdiven altındaki işlevsiz alanlarda oluşturulabilecek dolap üniteleri, duvar nişleri ve rafları ve mutfakta kullanabileceğimiz tencere tava askıları son trend depolama trendlerinden yalnızca bazıları.

Farklı ve estetik depolama fikirlerine nereden ulaşabilirim?

homify sayfalarında kendi evinizde kullanmak üzere ilham alabileceğiniz yüzlerce farklı depolama fikri ile gerçekleştirilmiş dekorasyon örneği mevcut. Tarzınıza ve evinizin mimari özelliklerine uygun depolama fikirlerini içeren örnek resimleri dilerseniz size özel Yeni Fikirler sayfanıza kaydedebilir ve online bir albüm olarak kullanabileceğiniz bu sayfaya eklediğiniz resimlere ileride işinize yarayabilecek notlar da ekleyebilirsiniz. Farklı stil ve renklerden farklı ekonomik seçeneklere kadar her oda için şık ve göz alıcı depolama fikirlerini bulabileceğiniz homify sayfalarında, ana sayfadaki üst menüdeki Dergi sekmesinden uzman yazarlarımızın bu konudaki aydınlatıcı ve ayrıntılı yazılarına da ulaşabilir ve evinizde hangi depolama çözümlerini kullanabileceğiniz konusunda bilgi edinebilirsiniz.