Aydınlatmalar ev dekorasyonun önemli bir parçasıdır. Evinizde oluşturmak istediğiniz ambiyansı aydınlatmalar ile sağlabilirsiniz. Aydınlatma yalnızca iç mekanlar için değil, dış mekanlar için de aynı önemi taşır. Yaşam alanının bir parçası olan bahçeler, verandalar, teraslar ve balkonların geceleri de kullanılabilmesi için bu mekanlarda aydınlatma çalışması yapılması zorunludur. Üstelik sıcak yaz aylarında havanın aşırı sıcak olması nedeniyle dış mekanları gündüzden ziyade akşam vakti kullanma eğilimindeyiz. Bu da aydınlatma ihtiyacını zaruri hale getiriyor. Yalnızca akşamları da bu mekanları kullanabilmek için değil, güvenlik ve güzel görünüm amacıyla da dış mekan aydınlatmaları çok önemlidir.

Ne tür dış mekan aydınlatma modelleri seçmeliyim?

Bahçenizde ya da terasınızda güzel bir atmosfer oluşturmak ve bu mekanların enerjisini olumlu yönde geliştirmek aydınlatma seçiminize bağlıdır. Mekanla örtüşmeyen kötü aydınlatma elemanları seçmek hava karardığında dış mekanınızdan istediğiniz keyfi alamamanıza sebep olacaktır. Tıpkı iç mekanlarda olduğu üzere, sert gölgelerden ve doğal bir görünüm vermeyen aşırı beyaz ışıklardan kaçınmak iyi bir aydınlatmanın birinci adımıdır.

Dış mekan aydınlatması için sarkıt lambalar, aplikler ve yerden aydınlatmalar en çok tercih edilen elemanlardır. Teraslarda duvarların genellikle boş olması nedeniyle aplikler en uygun aydınlatma aracı olarak gösterilebilir. Ayrıca verandalara asılan LED ışık ipleri de şık bir görüntü vermektedir. Bahçe aydınlatmalarında yüksek lambalar mükemmel sonuçlar verir. Ayrıca yerden yukarı doğru yapılan aydınlatmalar hem ağaçların hem de konutun ve bahçe duvarlarının görkemli görünmesini sağlayarak muhteşem bir atmosfer oluştururlar. LED ışık ipleri verandaların dışında, ağaçları sarmak için de harikadır. Özellikle güneş enerjili olan modeller sayesinde kablo çekme zorunluluğunun olmaması bu tür aydınlatmalar için büyük avantaj oluşturur. Otopark gibi alanlarda ise fotoselli aydınlatmalar tercih edilebilir.

Dış mekan aydınlatma fikirlerini nereden bulabilirim?

Bu soruya verilecek en iyi cevap, bünyesinde binlerce dış mekan aydınlatma resmi barındıran homify olacaktır. Ülkemizden ve dünyanın dört bir köşesinden en güzel dış mekan aydınlatma örneklerini bulabileceğiniz homify sayfaları size aradığınız ilhamı sunacaktır. Üstelik hoşunuza giden, size hitap eden resimleri kendi 'Yeni Fikirler' albümünüzde toplayabilir, resimlerin yanına onu neden beğendiğinizle ilgili notlar alabilirsiniz. Böylece, daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz dış mekan aydınlatması örneklerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, tam da aradığınız gibi bir dış mekan aydınlatması örneği görürseniz, çalışmayı gerçekleştiren firma ile homify üzerinden kolayca irtibat kurabilir, bu profesyonelden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.