Her ne kadar dekorasyon denildiğinde aklımıza ilk olarak evlerimizin içindeki yaşam alanlarımızın dizaynları gelse de aslında dekorasyon kavramı dışarıdaki yaşam alanlarımızı da kapsar. Balkonlar, teraslar, verandalar, bahçeler ve avlular dış mekan dekorasyonu kapsamındadır. Özellikle bahar ve yaz aylarında sıklıkla kullandığımız bu yaşam alanlarının dekorasyon ve tasarımları da en az oturma odalarımız, mutfaklarımız, yatak odalarımız kadar önemli bir yer tutar. Genellikle dinlenme ve sosyalleşme amaçlarıyla kullandığımız bu yaşam alanları huzurlu ve fonksiyonel bir dizayn ile dekore edilmediği takdirde bu alanlarda geçirdiğimiz zamanın kalitesi de düşecek ve bu da dış mekanların keyfine tam olacak varamamamıza sebep olacaktır.

Farklı dış mekan dekorasyonu örneklerine nasıl ulaşabilirim?

Peki size en uygun dış mekan dekorasyon modelini ve tarzını nasıl belirleyeceksiniz? Eğer balkon, veranda ya da teras gibi alanlarınızı daha aktif bir şekilde kullanmak istiyor ve bunun için de dış mekanlarınızın dekorasyonunu yenilemeyi düşünüyorsanız bu alanlarda uygulayacağınız dekorasyon tarzınıza karar vermeden önce size ilham verecek farklı örnekleri incelemenizi ve değerlendirmenizi öneririz. homify sayfalarında dış mekanlar için farklı dekorasyon tarzlarına, örneklerine ve tekniklerine rastlayacaksınız. Üstelik yüzlerce farklı örnek arasından size uygun olanları ve beğendiklerinizi size özel fikir sayfanıza üzerine küçük notlar alarak kaydedebilir ve kendi dış mekan dekorasyonunuzu gerçekleştirirken bu notlar ve örnek resimlerden faydalanabilirsiniz.

Dış mekan dekorasyonunda nelere dikkat etmeliyim?

Evlerimizin dış mekanları söz konusu olduğunda özellikle dikkat etmemiz gereken pek çok şey olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bunlardan en önemlisi dış mekan dekorasyonunu gerçekleştireceğiniz yaşam alanında nasıl bir enerji ve atmosfer hakim olmasına karar verebilmenizdir. Bunun yanı sıra fonksiyonellik ve konfor da yaşam kalitenizi arttıran ve dış mekan dekorasyonlarında olmazsa olmaz hayati özelliklerden. Evlerimizin dış mekanlarının farklı işlevleri olduğunu ve bu işlev göz önünde bulundurularak dizaynınızı oluşturmanız gerektiğini unutmayın. Örneğin eğer kusursuz bir balkon dekorasyonu oluşturmaya çalışıyorsanız ilk olarak balkonunuzu ne amaçla kullanacağınızı kararlaştırmanız gerekiyor. Geniş bir balkonunuz varsa hem mangal alanı, hem dinlenme ve yemek alanı oluşturabilirsiniz ve buna göre balkon dekorasyonu örneklerini incelemelisiniz. Ancak eğer küçük bir balkonunuz varsa bu küçük alanı en ideal ve fonksiyonel şekilde kullanmak üzerine düşünmelisiniz. Bunu yaparken de homify'ın üst menüsünde yer alan Dergi sekmesinden uzman yazarlarımızın konu hakkındaki bilgilendirici yazılarına ulaşabilir ve farklı fikirler edinebilirsiniz.