Hayatımızı yemyeşil bitkiler ile donatmak için mutlaka bir bahçeye sahip olmak zorunda değiliz. İçinde yaşadığımız mekanlar, ister çok güneş alsın ister almasın, ister geniş ve ferah alanlar olsun, ister küçük ve karanlık, hayatımıza bitkileri sokmak istiyorsak, bunu mekana uygun, doğru bitki seçimleri ile yapabiliriz. Ev bitkileri, diğer bir adıyla süs bitkileri evlerimize canlılık, hayat veren harika dekoratif ögelerdir. Bu bitkiler, sahip oldukları yeşilin binbir tonu ile mekanlarda huzurlu bir atmosfer oluşturur, betonlaşmış şehirlerimizde hayatımıza az da olsa doğal bir renk, doğal bir doku getirir. Genelde tropik bitkilerden oluşan iç mekan süs bitkileri kolay bakımları ve uzun ömürlü oluşları ile birçok bitkiseverin favorisidir.

Ne tür ev bitkileri seçmeliyim?

Çevremizde yeşil görme isteğimiz bizleri saksılı iç mekan bitkileri yetiştirmeye teşvik ediyor. Çeşitli saksı, kap, kasa türü malzemeler içinde ev, işyeri ya da ofis gibi kapalı mekanlarda iyi bir şekilde yetişebilen bitkilere genel olarak süs bitkisi adı veriliyor.

Eviniz için bitki seçimi yapmadan önce hangi bitkilerin eviniz için uygun olacağı değerlendirmelisiniz. Yaşadığınız şehrin iklim özellikleri ve evinizin konumu, mimari özellikleri gibi durumlar bitki seçiminizi etkileyecektir. Mekanın gün ışığından nasıl faydalandığını ve ortamın nem oranını göz önünde bulundurarak bitki seçimi yapmalısınız. Bu konuda işin uzmanlarından tavsiye almanızda yarar var. Ancak evinizin özelliklerinden bağımsız olarak, her iklim ve koşulda yaşayabilen ve ev içi için ideal olan onlarca bitki ve çiçek çeşidi de vardır.

Ev bitkisi için en iyi fikirleri nerede aramalıyım?

Böyle bir soruya verilebilecek en doğru cevap çeşitli peyzaj firmaları ve tasarımcılar tarafından ev bitkileri ile yapılmış dekorasyon örnekleri barındıran homify sayfaları olacaktır. Türkiye'den ve dünyadan binlerce profesyonelin çalışmalarını inceleyebileceğiniz homify sayfalarından en beğendiğiniz, size en uygun örnekleri kendinizin oluşturacağı 'Yeni Fikirler' albümüne kaydedebilirsiniz. Arzu ederseniz, resimlerin yanına notlar alabilir, o örneği tam olarak neden beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Böylece daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz ev bitkisi dekorasyon örneklerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, evinize ve beğenilerinize uygun olduğunu düşündüğünüz tasarımlar yapan peyzaj firmaları ile homify üzerinden kolayca irtibat kurabilir, evinize uygun bitkilerle ilgilli, bu profesyonellerden detaylı bilgiler alabilirsiniz.