Hepimiz evimizin şık ve etkileyici görünmesini isteriz. Ayrıca her odanın evin tüm sakinlerini memnun edecek düzeyde işlevsel olması da gerekir. Bir evin dekorasyonu bizlere evin sahipleri hakkında fikir verebilmektedir, bu nedenle evimizi dekore ederken kendi beğenilerimizi mümkün olduğunca yansıtmak gerekmektedir. Evimizin dekorasyonu kendimize has zevklerimizi ve tasarım fikirlerimizi ortaya çıkaran bir sergi alanı gibidir ve doğal olarak insanların evimizi beğenmesini arzu ederiz. Bu durum evin dekorasyonu sırasında stresli ve zor bir dönem geçirmemize neden olabilir. İhtiyacımız olan fikir ve ilhamı bulabilme, bunu kendi zevkimize adapte etme süreci, belirlediğimiz bütçe, evin tüm sakinlerinin dekorasyondan memnun kalabilmesi bazen oldukça zorlayıcı bir süreçtir. Bu süreci en iyi şekilde geçirebilmek için atılabilecek doğru adım ise bize hitap eden fikirlere kolayca ulaşabileceğimiz ve gerekirse yardım alabileceğimiz bir merca bulmaktır.

Ne tür bir ev dekorasyonu seçmeliyim?

Ev dekorasyonu konusu oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar. Komple ev tadilatından yatak odası, oturma odası vs. mobilya ve aksesuar seçimine, mutfak ve banyo tadilatından veranda ve bahçe dekorasyonuna kadar eve yapılan her türlü müdahaleyi kapsar. Bu nedenle öncelikle ne tür bir dekorasyon çalışması yapacağınızı önceden belirlemeniz gerekir. İhtiyaçlarınızla birlikte, ayıracağınız bütçe de bu konuda belirleyici olacaktır. Daha sonra, önceden belirlediğiniz bir dekorasyon stiline mümkün olduğunca sadık kalarak seçimlerinizi ve nihayetinde de alışverişinizi yapmalısınız. Peki nasıl bir ev dekorasyonu stilinin size uygun olduğuna nasıl karar vereceksiniz?

Ev dekorasyonu fikirlerini nerede aramalıyım?

Böyle bir soruya verilebilecek en doğru cevap binlerce ev dekorasyonu örneği barından homify sayfaları olacaktır. Türkiye'den ve dünyadan binlerce profesyonelin tasarımlarını inceleyebileceğiniz homify sayfalarından en beğendiğiniz, size en uygun örnekleri kendinizin oluşturacağı 'Yeni Fikirler' albümüne kaydedebilirsiniz. Arzu ederseniz, resimlerin yanına notlar alabilir, o örneği tam olarak neden beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Böylece daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz ev dekorasyonu modellerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, size uygun olduğunu düşündüğünüz tasarımlar yapan bir iç mimar ya da dekoratör ile homify üzerinden kolayca irtibat kurabilir, bu profesyonellerden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.