Hepimiz evimizin şık ve etkileyici görünmesini isteriz. Tarzımıza uygun mobilyalar ve dekoratif aksesuarlar ile dekore ettiğimiz bir evde yaşamak oldukça tatmin edicidir. Öte yandan evi aynı şıklıkta tutabilmek için tertipli ve titiz olmamız da gerekir. Düzensiz bir ev özene bezene yapılmış bir dekorasyonun dahi önüne geçer ve mekanlarda çirkin, kirli bir görüntü oluşmasına neden olur. Buna engel olmanın tek yolu evi sürekli derli toplu tutmaktan geçiyor. Evi sürekli olarak derli toplu tutmak içinse bunun kendimiz ve evimizi paylaştığımız herkes tarafından alışkanlık haline getirilmesi gerekmektedir. Ancak bu her zaman yeterli olmayabilir. Evimizi düzene sokmak ve gün geçtikçe artan eşyalarımıza uygun yerler bulabilmek için ihtiyacımız olan şey bol mikrada ve değişik türlerde depolama üniteleridir.

Evimi düzenlerken nelere dikkat etmeliyim?

Ev düzenleme konusu oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar. Giysilerden mutfak eşyalarına, bazı dönemlerde kullanılmayan sezonluk eşyalardan yedek olarak tutulan türlü eşyalara, alet edevata, ayakkabılarımıza, aksesuarlarımıza kadar düzen içerisinde tutmamız gereken onlarca eşya bulunmaktadır. Bu eşyaların ise ihtiyaç duydukları depolama sistemleri türlerine göre birbirinden oldukça farklıdır. Örneğin giysiler için askılara ve raflara bölünmüş dolaplar uygunken, yazın kaldırdığımız yorgan, battaniye için geniş gözlü dolaplara ihtiyaç duyarız. Takılarımız içinse birbirine dolaşmayacakları, her birine kolayca ulaşabileceğimiz düzenekler gerekmektedir. Mutfakta ise, alt alta – üst üste olmayacak, ihtiyacımız olan her bir malzemeye kolayca ulaşımımızı sağlyacak dolap için düzeneklere ihtiyaç duyarız. Kısacası depolanacak ürüne göre depolama sistemi de değişmektedir.

Ev düzenleme fikirlerini nerede aramalıyım?

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