Ev İçi Bitkileri

Evlerimizi canlandırmanın ve yaşam alanlarımıza tazeleyici bir hava katmanın en güzel ve kolay yollarından biri şüphesiz ki ev içi bitkileridir. Evlerimizin iç mekanlarında yaşayabilecek olan her türden bitki ya da çiçek dekorasyonumuza katkıda bulunacak ve daha güzel, şık ve ferah yaşam alanlarına sahip olmamızı sağlayacaktır. Ev içi bitkileri dekorasyonunuza eklenebilecek en kolay tasarım unsurları olmalarıyla da elbette öne çıkıyorlar.

Evim için bitki seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Evlerinizdeki iç yaşam alanlarını bitkilerle daha da güzelleştirmek istiyorsunuz ama hangi bitkiyi seçeceğinize karar veremiyor musunuz? O halde aslında sizin için en doğru yerdesiniz. homify sayfalarında hem farklı ev içi bitkileriyle oluşturulmuş farklı tarzlarda dekorasyonlara tanık olacaksınız hem de ana sayfadaki üst menüden Dergi bölümünü seçerek arama yaptığınızda uzman yazarlarımın bu konuda spesifik olarak yazdığı bilgilendirici yazıları inceleyebilme fırsatına sahip olacaksınız. Ev içi bitki seçerken karar vermeniz gereken ilk şey tabii ki dekorasyonunuz için nasıl bir bitki aradığınızdır. Küçük kaktüs ya da sukulentlerden büyük salon ağaçlarına kadar pek çok farklı ev içi bitki seçeneği mevcut. Ayrıca evinize canlı bitki alırken göz önünde bulundurmanız bir diğer önemli unsur da canlı bitkilerin belirli bir bakıma ihtiyaç duymalarıdır. Eğer bakımı zor olan bir bitki için vaktiniz ve enerjiniz yoksa ya da ilk defa bir bitkiye bakacaksınız ve bu konuda bir tecrübeniz yoksa o halde bakımı kolay olan, çok özen ve ilgi istemeyen bitki türlerini tercih etmelisiniz. Ayrıca tercih edeceğiniz bitkiye karar vermeden önce bitkiyi yerleştireceğiniz odanın nem ve ışık durumunu da değerlendirmeniz ve buna uygun bir bitki seçmeniz gerekiyor.

Hangi odaya hangi ev içi bitkiler daha uygundur?

Hem odaların farklı işlevleri olduğundan hem de nem, ışık vs gibi durumları açısından değerlendirerek her odaya farklı bitkilerin uygun olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, yatak odasında canlı ve yeşil yapraklı çiçek ya da bitkiler bulundurulması tavsiye edilmemektedir. Geceleri biz uyurken ortama karbondioksit yaymalarından ötürü canlı bitkileri sağlıklı bir yatak odası ortamı yaratmak adına kullanmıyoruz anca bunun dışındaki tüm odalarda farklı bitkiler kullanılabilir. Çiçeksiz saksı bitkileri, salon ve oturma odaları için en uygun seçenektir. Eğer salonunuzda mobilya kalabalığı yoksa, boş alanlara ev ağaçları yerleştirerek tropikal ve ferahlatıcı bir atmosfer yaratabilirsiniz. Evlerin koridorları ve girişleri genelde ışık almadıkları için buralara güneş isteyen bitkiler koyulmamalı. Mutfakta ise rengarenk çiçekler ve baharatlar kullanmalısınız; eğer geniş bir tezgahınız varsa biberiye, fesleğen, nane gibi baharat saksıları koyabilir, yemek yaparken taze olarak da kullanabilirsiniz. Kaktüs ve menekşe de mutfağa uygun bitkilerdendir. Aloe Vera, bambu, orkide, begonya gibi loş ortamı ve nemi seven bitkiler ise banyonuz için idealdir.