Ev Mobilyaları

Evlerimizin estetik görünümüne en çok etki eden tasarım unsurları pek tabii ki mobilyalardır. Dolayısıyla yaşam alanlarımızı dizayn ederken, evlerimizin görünümünü değiştirmek istediğimizde ya da yeni bir eve taşındığımızda dekorasyonu oluştururken ilk adımımızı mobilyalarımızı değiştirerek atarız. Her ne kadar dekorasyon ve iç mimaride her bir detay yaşam alanlarımızın görünüşüne etki ediyor olsa da, bir odaya ilk girdiğimizde gözümüze çarpan ve dikkatimizi çeken ilk tasarım unsurları mobilyalardır. Bu yüzden de mobilya tercihleri bir evin estetik değerini ve karakterini belirlemede baş rolü üstleniyor.

Benim için en uygun mobilya fikirlerini nerede aramalıyım?

Eğer evinizi dizayn ederken ne tür mobilyalar tercih etmeniz gerektiği konusunda kafanızda soru işaretleri varsa sizin için en doğru adresin homify sayfaları olacağına emin olabilirsiniz. Her farklı oda ve farklı fonksiyonlar için binlerce mobilya modeli ve tasarımını bulabileceğiniz homify sayfalarında aynı zamanda bu mobilyaları dekorasyonunuzda nasıl kullanabileceğiniz konusunda size ilham verecek birbirinden farklı fikir ve yaşam alanı örneğiyle de karşılaşacaksınız. Ayrıca homify'da size özel Yeni Fikirler sayfanızda beğendiğiniz mobilya ve dekorasyon örneği resimlerini kaydedebilir ve mobilya alışverişinizi yaparken ya da karar aşamasında homify'ı online bir albüm olarak kullanabilirsiniz. Üstelik beğendiğiniz ve Yeni Fikirler sayfanıza kaydettiğiniz resimlerin yanına küçük notlar da alabilirsiniz.

Evim için mobilya seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Mobilya tercihlerinizi yapmadan önce ilk olarak bütçenizi belirlemek ve bu bütçe doğrultusunda alışveriş ve yerleşim planınızı oluşturmak en ideali olacaktır. Her farklı odanın kendine has fonksiyon ve özellikleri olduğundan her oda için farklı nitelikleri göz önünde bulundurarak mobilya seçmelisiniz. Fonksiyonel, konforlu ve kişisel tarzınızı yansıtan mobilyalar seçerek evinizi içinde kendinizi rahat ve mutlu hissedeceğiniz bir yuvaya dönüştürebilirsiniz. Mobilya tercihlerinizi yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli tasarım faktörü ise yaşam alanınızın genişliğine uygun ölçülerde mobilyalarla dekorasyonunuzu oluşturmaktır.

Seçtiğim mobilyaların yerleşimi nasıl olmalı?

Ev mobilyaları söz konusu olduğunda mobilyanın tasarımı ve estetiği kadar yerleşim planı da oldukça önemlidir. Güzel bir dekorasyona sahip olmak istiyorsanız bunu yalnızca en güzel mobilyaları satın alarak değil onları konforlu, şık ve estetik bir tarzda dizayn ederek gerçekleştirebilirsiniz. Her farklı tarzın farklı dekoratif özellikleri olduğunu unutmayın. homify sayfalarında mobilyalarınız için en uygun yerleşimi oluştururken size ilham verebilecek yüzlerce örnek dekorasyonla ve dekorasyon uzmanları tarafından yazılmış fikir yazılarıyla karşılaşacaksınız. Klasikten moderne, avangarttan minimaliste kadar her tarzda farklı mobilya tasarımları ve bu mobilyalarla gerçekleştirilmiş dekorasyon örneklerini inceleyerek kendi evinizin dekorasyonunu yapmak da çok daha kolay hale gelecek!