Ev Planlama

İş eviniz için plan yapmaya geldiğinde birçok şeyin ters gitme ihtimali olduğunu görürsünüz ancak bazen bu terslikler bile hayalinizden farklı olsa da kusursuz sonuçlara yol açabilir. Evinizi planlarken daha en başta karar vermenin en iyisi olduğu pek çok an olacaktır. Örneğin evinizi baştan inşa ettiriyorsanız, planlarınızın doğru ve güvenli olduğuna emin olmak için bu konuda yetkin bir mimara danışmak en iyi yol olacaktır! İş evinizi planlamaya geldiğinde bu konuda tutumluluk yapmaya çalışmaktansa sizin için en iyisi olacak bir bir uzmana danışmak faydalı olacaktır.

Ev planı fikirlerini nereden bulabilirim?

Ev planlarıyla ilgili fikirler bulmak aslında sokakta yürümek kadar kolay olabilir! Eğer yaşadığınız çevrede beğendiğiniz evler varsa, bu evlerin hangi unsurlarınızı beğendiğinizi ve kendi ev planınıza dahil etmek isteyebileceğinizi onları inceleyerek karar verebilirsiniz. İnternette de incelemeniz için yüzlerce harika fikir bulabilirsiniz. Tam da aradığınız tasarımlara interneti kullanarak ulaşabilirsiniz. Beğendiğiniz fikirleri kaydederseniz böylece daha sonra bir mimar veya tasarımcıyla ev planınızı yaparken isteklerinizi kolayca gösterebilirsiniz.

Evimi planlarken nelere dikkat etmeliyim?

Eğer yeni bir ev inşa etmek istiyorsanız, göz önünde bulundurmanız gereken pek çok şey olacaktır. Başlamadan önce bütün seçeneklerinizi araştırmanız, daha sonrasında nereden başlayacağınız ve kimlerden yardım alacağınız konusunda size iyi bir fikir vereceği için yararlı olur. Bir ev inşa etmeye niyetliyseniz konuşmanız gereken ilk kişi kesinlikle bir mimar olmalıdır. Size planarınız konusunda yardımcı olacakları gibi almanız gereken izinler konusunda da yol gösterebilirler. Bu pek çok insan önemsemese de aslında büyük bir soruna dönüşebilir. Bunların yanısıra, bütçenize dikkat ederseniz, eviniz için tam olarak ne kadar harcama yapacağınızı bilebilirsiniz.

Evimi planlarken maliyeti nasıl düşük tutabilirim?

Bir mimarla konuştuğunuz zaman planlama maliyetinin oldukça yüksek olabileceğini görürsünüz, özellikle de evinizden beklentileriniz hakkında emin değilseniz. Ancak mimarınızla konuşmadan önce evinizin nasıl olmasını istediğiniz konusunda aklınızda açık ve belirgin bir resim varsa, maliyetin ciddi anlamda düşeceğini göreceksiniz. Mimarınızdan istediğiniz revizyon sayısına ve mimarın sizin planınız üzerinde uğraştığı süreye bağlı olarak ev planlama fiyatının büyük ölçüde farklılıklar göstereceğini unutmamalısınız. Aynı şey evinizin iç tasarımını yapan tasarımcılar için de geçerlidir. Bu yüzden birileriyle konuşmadan önce isteklerinizde karar kılın!