Bir evi sıfırdan yapmak son derece karmaşık ancak bir o kadar da keyifli bir iştir. Doğru arsayı bulmakla başlayan ve dekorasyonun son adımı olan aksesuarların yerleştirilmesi ile biten bu süreç boyunca onlarca farklı profesyonel ile birlikte çalışılmaktadır. Beraber iş yapılan bu profesyoneller ile sağlıklı bir iletişim kurmak ve hem ihtiyaçlarınızı hem de beğenilerinizi en iyi şekilde ifade edebilmek çok önemlidir. Ayrıca, kusursuz bir sonuç için profesyonellerin de birbirleri ile iletişim halinde olmaları gerekmektedir.

Farklı mimari stillerde tasarlanmış birçok değişik ev modeli vardır. Evinizi yaparken seçeceğiniz mimari stilde çevresel etkenleri göz önünde bulundurmak son derece önemlidir. Evin konumlandığı bölgenin mimari özellikleri, iklimi, hatta bitki örtüsü evin tasarımına şekil verecek unsurlardır. Bu nedenle bölgeye hakim yerel mimarlar ve müteahhitler ile çalışmak çoğu zaman daha iyi sonuçlar vermektedir.

Ev yapımı konusunda nelere dikkat etmeliyim?

Arsanızın büyüklüğü, konumu, bölgenin mimari özellikleri, bütçeniz, beğenileriniz ve ihtiyaçlarınız evinizin yapımı konusunda etken unusurlardır. Evi hangi amaçla kullanacağınız, yani tatil evi mi yoksa yaz – kış oturacağınız bir ev mi olacağı da evinizin hem modeli hem de dekorasyonu konusunda önemli bir kriterdir. Yerel yönetimin inşaat kuralları da evinizin büyüklüğü ve kaç katlı olacağı konusunda bir kriter oluşturacaktır. Tüm bu verileri göz önünde bulundurunca, sizin için en uygun olan modeller genel hatları ile ortaya çıkacaktır.

Ev yapımı için fikirleri nerede aramalıyım?

Böyle bir soruya verilebilecek en doğru cevap binlerce ev örneği barından homify sayfaları olacaktır. Türkiye'den ve dünyadan yüzlerce profesyonelin tasarımlarını inceleyebileceğiniz homify sayfalarından en beğendiğiniz, size en uygun ev modellerini kendinizin oluşturacağı 'Yeni Fikirler' albümüne kaydedebilirsiniz. Arzu ederseniz, resimlerin yanına notlar alabilir, o örneği tam olarak neden beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Böylece daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz müstakil ev modellerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, homify sayfalarında Türkiye'den ve dünyadan birçok profesyonele ulaşabilir, evinizi inşa edecek referasanlı, kaliteli firmalar ile bağlantıyı kolayca kurabilirsiniz.