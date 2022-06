Evden eve nakliyat

Ev taşımak yeni bir evle ilgili en sıkıntılı konudur. Ne evi bulmak, ne boya badana, ne tadilat, bütün zorluklarına karşın ev taşımak kadar zor gelmez insana. Geride hiçbir şey bırakmaksızın bütün eşyalarınızı toplamak gerçekten de zor bir iştir. Yoğun bir emek ve zaman gerektirmesi bir yana, bazılarını yıllardır hiç açmadığınız kutulara doldurulmuş ıvır zıvırı elden geçirmek, neyin atılıp neyin tutulacağına karar vermek, bu mesainin kaçınılmaz parçalarıdır. Bununla birlikte aklınıza gelecek hemen her şey için olduğu gibi bu iş için de profesyonellerden yardım alabilirsiniz. Hatta evden eve taşımacılık ve lojistik sektörünün geldiği noktada, bütçeniz elverdiği takdirde hiçbir şeye dokunmadan eşyalarınızın aynen oldukları gibi yeni evinize taşınmasını sağlayacak üst düzey bir hizmeti tercih etme şansınız bile bulunuyor. Yani yardım almanın ötesinde, taşınma işini tümüyle profesyonellere devredip keyfinize bakmayı tercih edebilirsiniz.

Ev taşırken atmam gereken ilk adım nedir?

Ev taşırken cevaplamanız gereken ilk soru, “Taşınmaya gerçekten ihtiyacım var mı?” olmalıdır. Özellikle kiralık evlerde oturanlar olarak, zaman zaman ufak tefek sebepler yüzünden ev değiştirmeye niyetlenebiliyoruz. Örneğin kiranıza zam gelmesi, işinize nispeten daha yakın bir yere taşınma isteği, ailenizle aynı mahalle olmak istemeniz veya biraz daha büyük bir evde daha rahat edeceğinizi düşünmeniz gibi çeşitli sebepler bizi taşınma fikrine sevk edebilir. Elbette tüm bunlar gayet geçerli sebeplerdir. Ancak yeni bir ev bulmak, tutmak ve bütün eşyalarınızı taşımak, yeni taşındığınız evde elektrik, su, internet, kablolu televizyon ve benzeri bağlantıları yaptırmak için sıfırdan çaba sarf etmek, aslında oldukça zor işlerdir. Yeni bir evin heyecanıyla bunları genellikle unuturuz ya da göz ardı ederiz, bir şekilde hallolur diye bakarız. Oysa oldukça yorucu olan bu işlerin yaparken yolu yarıladığınızda artık geriye dönme şansınız kalmaz. Bu yüzden en başından etraflıca düşünün, evinizi değiştirmenizin hem maddi hem de manevi maliyetini size getireceği faydalarla kıyaslayın. Hatta bunu yazıya döküp bir artılar / eksiler listesi yapmanız daha da faydalı olacaktır. Eğer ki sırf sıkıldığınız ve değişiklik istediğiniz için taşınacaksanız, homify.com.tr ‘de bulabileceğiniz sayısız parlak fikir ile evinizi çok düşük bütçelerle bile yeni baştan yaratma şansınız olduğunu unutmayın. Üstelik yine homify üzerinden doğrudan erişebileceğiniz çok sayıdaki profesyonel bu işi çok kolay bir hale getirebilir.

Eşyalarımı nasıl paketlemeliyim?

Bu aşamaya geldiğinize göre taşınma kararınızı gözden geçirmiş ve kendiniz emin olmuşsunuz demektir. Evinizle ilgili ciddi kararlar vermeden önce daima bu tarz gözden geçirmeler yapmak faydalıdır. Böylece zamanınızı ve paranızı boşa harcamamış olursunuz. Sıra eşyalarınızı paketlemeye geldiyse, öncelikle şunu hatırlatalım: Doğru paketleme sağlıklı bir taşınmanın en önemli unsurudur. Eksik, yetersiz veya yanlış paketlediğiniz eşyalarınız taşınma esnasında kırılma, bozulma ve en kötüsü de etrafa dağılıp kaybolma riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu yüzden eşyalarınızı kendiniz paketleyecekseniz nakliye firmanızdan bu iş için gerekli koli ve ambalajları isteyiniz. Bu konuda size mutlaka yardımcı olacaklardır. Eğer bu konuda yardımcı olmayı reddediyorlarsa, bu yanlış bir firma seçtiğinizi gösterir. Çok geç olmadan daha profesyonel bir firma arayın.

Gereksiz eşyalardan taşınmadan önce mi yoksa taşınmadan sonra mı kurtulmak daha mantıklıdır?

Artık kullanılmayan, yıllarca bir köşede unutulan eşyalar her evin bir parçasıdır. Özellikle uzun yıllar oturulan evlerde, bu tür eşyalar gereğinden fazla yer kaplama eğilimindedir. Çoğu kez bunları evin içinde uzun süre görmeyiz, nerede olduklarından bile haberimiz olmaz. Ancak ev taşıma zamanı geldiğinde her şey gibi bu unutulmuş eşyalar da karşımıza çıkacak ve bizi bir karar vermek zorunda bırakacak. Kimi insanlar için bir şeyleri atmak çok zordur, bu yüzden haddinden fazla gereksiz eşyaları bulunur. Kimimiz de her şeyi düzenli olsun isteriz ve gereksizlerden bir an önce atıp kurtulmak isteriz. Fakat ister az ister çok olsun, taşınma esnasında bu tür eşyalar mutlaka karşımıza çıkar. Taşınma telaşı içinde bir de bunları ayıklamakla ve neyi atıp neyi tutacağıma karar vermekle uğraşmayayım diyorsanız, oldukları gibi paketleyip yeni evinize götürebilirsiniz. Ancak yeni evinizde bu paketlerden bazılarını açtığınızda boşuna taşınmış oldukları için canınızın sıkılabileceğini şimdiden söyleyelim. Bu durumda yapılabilecek en doğru şey, yıllarda bir kenarda kalmış bu türden eşyaları hızlıca bir göz atıp, en gereksizleri ilk etapta atmaktır. Hatta bu iş için bir ya da birkaç saat gibi belli bir süre tayin edip daha fazla uzamasına izin vermezseniz, çok daha verimli bir şekilde ayıklama yapabilirsiniz. En gereksizleri çıkardıktan sonra, gideceğiniz yeni evdeki yer durumunu söz önünde bulundurun. Eğer bu tür fazlalıklar için depo olarak kullanabileceğiniz bir odanız veya çatı arası gibi bir bölümünüz varsa, eski eşyaları tutma konusunda biraz daha rahat olabilirsiniz. Ancak yeni eviniz aynı büyüklükte veya daha küçükse, bir ya da iki kez daha eleme yaparak bu eşyaları en aza indirmelisiniz.

Ne tür bir nakliye yöntemi tercih etmeliyim?

Evden eve taşımacılık ve lojistik sektörleri artık bir hayli gelişmiş durumda. Çok sayıda alternatif firma ve nakliye yöntemi bulmak gayet kolay. Bu yöntemler arasından size en uygununu seçmek için öncelikle eşyanızın durumunu tespit etmelisiniz. Eğer ailenizin evinden ayrılıp yeni bir ev kuracaksanız ve büyük parça eşyanız yoksa, işiniz daha kolay ve seçeneğiniz daha çok. Bu durumda nakliyat ambarlarıyla görüşüp gideceğiniz bölgeye teslimat için fiyat alabilirsiniz. Hatta eşyanız birkaç koliye sığacak kadarsa kargo firmaları dahi sizin için alternatif olabilir. Tam olarak eşyalı bir evi taşıyorsanız, bu kez de taşınma mesafenizin ne kadar olduğu önem kazanır. Eğer aynı mahallede ya da aynı şehir içinde yakın bir bölgeye taşınıyorsanız, kendi mahallenizde bulunan ve müstakil olarak çalışan nakliyecilerle görüşebilirsiniz. Bu tip lokal nakliyecilerin genellikle anlaşmalı taşımacıları da bulunur ve size uygun bir maliyet çıkarabilirler. Ancak daha uzak bir mesafeye gidecekseniz veya şehir değiştirecekseniz, işin kolayına kaçıp lokal nakliyecilerden biriyle anlaşmak size çok pahalıya patlayabilir. Bu yüzden daha büyük ve profesyonel nakliye firmalarıyla görüşmeli ve onlardan teklif almalısınız. Bu tip firmalar çok büyük kamyon ve tırlarla taşımacılık yaptıkları için aynı anda birkaç evi birlikte taşıyabilmekte ve maliyeti oldukça aşağı seviyelere çekebilmekteler.

Nakliye için doğru firmayı nasıl bulabilirim?

Nakliye firmanızı nasıl bulmanız gerektiğini söylemeden önce, nasıl bulmamanız gerektiğini söyleyelim: Çevreden duyduğunuz ya da çok yakınınız olmayan kişilerin tavsiye ettiği firmalara rağbet etmeyin. Artık hemen her şey gibi nakliye firmalarıyla da internet ortamında bolca karşılaşıyoruz. Hatta bu iş için özel olarak tasarlanmış ve nakliye firmalarının yapılacak ev taşıma işine teklif verdiği çeşitli platformlar dahi mevcut. Bu platformlara ilan eklerken, gerekli bütün detayları yazdığınızdan emin olun. Örneğin 1+1 ya da 3+1 gibi tanımlamalar genellikle yeterli olmaz. Eşyalarınızın büyüklüğü, ağırlığı ve kırılganlıklarıyla ilgili yeterince bilgi vermeye çalışın. Buna karşın bu platformlar herkesin görebileceği şekilde açık ortamlar olduğu için adres detayınızı veya kendinizle ilgili kişisel bilgilerinizi vermemeye özellikle dikkat edin. İlanınıza sizi şaşırtacak kadar geniş bir fiyat yelpazesinde teklif gelecektir. Örneğin bir iş için 500 liradan 5000 liraya kadar teklifler alabilirsiniz. Bu platformların verili mesafeye göre asgari ücret sınırlamaları vardır. Bu sınırın altında fiyat verenleri doğrudan eleyin. Diğer teklifleri de bütçenize göre değerlendirin ama mümkün olan en ucuzunu seçerek paradan tasarruf edeceğinizden de emin olmayın. Evden eve taşımacılık hassas bir iştir ve yeterli donanımı olmayan personelle yapılacak nakliye, eşyalarınızın kırılıp dökülmesine ve size toplamda daha büyük bir maliyet çıkmasına sebep olabilir.

Evimi taşırken dikkat etmem gereken son detaylar nelerdir?

Seçeceğiniz nakliye firmasının yetkilisiyle mutlaka yüz yüze görüşme yapmalısınız. Hatta bu görüşmeyi firmanın ofisinde yapmanız daha doğru olur. Ayrıca ödeyeceğiniz fiyata nakliye sigortasının dahil olup olmadığını, sigortanın teminat miktarını öğrenin. Kullanılacak aracın cinsini, kaç kişi çalışacağını, evden tam ayrılış ve tam varış saatini öğrenin ve bunları not edin. Mümkün olduğunca alanında uzman ve profesyonel bir firma tercih ederseniz, bu tip konularda gözünüz arkada kalmaz ve daha rahat edersiniz. Profesyonel bir ekiple çalışmanın, evinizin toplanması ve aynı şekilde yerleştirilmesi gibi hizmetleri seçme şansınız olması yönünden de çeşitli avantajları vardır. Ev taşımak, kesinlikle ucuza kaçılmaması gereken bir iştir, zira bu konudaki kötü tercihlerin faturası genellikle çok ağır olur.