Yaşam alanlarımızın dekorasyonunu oluştururken ön planda bulundurduğumuz pek çok kriter vardır; bunlardan en önemlileri de pek tabii ki evimizin estetik olarak doyurucu bir görünüme sahip olması ve bize huzur ve mutluluk vermesidir. İşte bunu sağlamanın en şık, en eski ve bilgece yollarından biri de, son yıllarda giderek daha da popülerleşen ve dekorasyonlarda kullanılmaya başlanan Feng Shui teknikleri. Eski bir Uzak Doğu öğretisi olan feng shui, kelime anlamı olarak Çince'de “rüzgâr” ve “su” demek. Bu öğretiye göre doğada bulunan her şey etrafına yaydığı farklı bir enerji ile yüklü ve yaşam alanlarımızın dekorasyonunu da doğada var olan bu enerjileri göz önünde bulundurarak oluşturursak, nesnelerin ve yerleşimlerin oluşturduğu iyi enerjiyi kullanarak yaşam kalitemizi arttırabilir; evimizde mutluluk, huzur ve bereket dolu bir atmosfer yaratabiliriz.

Feng shui öğretisine göre dekorasyon nasıl olmalı?

Bu sorunun cevabını verirken karakteristik özelliklerimizi ve tarzımızı da mutlaka göz önünde bulundurmalıyız çünkü feng shui felsefesinin en temel kriteri uyumdur ve feng shui ile dekorasyonun temel noktası da bulunduğumuz ortam ile uyum içinde yaşayabileceğimiz bir atmosfer oluşturmaktan geçer. Bu öğretiye göre etrafımızda gündelik hayatımızı etkileyen ve hareket halinde kozmik enerjiler vardır ve bu enerjilere “chi” adı verilir. Feng shuinin amacı bu enerjileri dekoratif açıdan bize en faydalı olacak şekilde yakalayabilmektir. Yaşam alanlarındaki enerjinin doğru şekilde akabilmesini sağlamak için de mobilyaların ve aksesuarların buna uygun bir düzenleme içinde olması gerekir. Feng shui ile oluşturulan dekorasyonlarda önemli olan mobilyaların tarzı ya da şekli değil, yerleşim ve renk özellikleri ile kötü enerjiyi engellemek ve iyi enerjinin akışını sağlamaktır.

Feng shui ile dekorasyonlarda renk kullanımı

Feng shui öğretisine göre her rengin kendine özgü bir enerjisi vardır ve yaşam alanlarınızın dizaynını oluştururken renklerin de söz konusu odanın fonksiyonuna göre doğru şekilde kullanılması gerekir. Parlak nesneler iyi enerjiyi yansıtırlar, bu yüzden aksesuar seçimlerinde aynalı ve parlak objeler tercih etmek evinizdeki enerji akışını sağlayacaktır. Kırmızı yüksek enerjiyi, neşeyi, tutkuyu ve şansı; sarı şan, şöhret ve kişisel gelişimi; yeşil doğallığı ve sağlığı; mavi suyu ve onun iyileştirici enerjisini; turuncu yaratıcılığı; beyaz saflığı ve temizliği; mor bereketi ve zihinsel motivasyonu; gri ise yardımseverliği temsil eder.

Feng shui ile oluşturulan dekorasyon örneklerine nereden ulaşabilirim?

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