Gübre nedir, ne işe yarar?

Toprağı daha verimli duruma getirmek amacıyla toprağa karıştırılan her türlü hayvan dışkısı, bitkisel ya da kimyasal maddeye gübre adı verilir. Bitkilerin büyümek ve yaşamak için azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt, demir, mangan, bakır, çinko, bor ve bazı hallerde de molibden gibi elementlere ihtiyaçları vardır. Bunlar arasında azot, fosfat ve potasyum en önemlileridir. Gübreler bitkilerin büyümesi için gerekli gıdayı içeren maddelerdir. Her ne kadar toprak ve su bu gıdanın büyük bir kısmını sağlamak için yeterli olsa da toprak bazen bazı gıdalar bakımından fakir olabilir. Bu durumda toprağın gübre ile takviye edilmesi gerekir.

Gübre neden önemlidir?

Güzel bir bahçeye sahip olmak ve bahçenin devamlılığını sağlamak için bahçenin periyodik olarak bakımının da yapılması gerekir. Bitkiler toprağa ve suya ihtiyaç duyarlar ve gerekli besinlerini bu şekilde alırlar. Ancak bazen, bitkinin topraktan alması gereken besinler sürekli aynı yere yapılan ekimler sonucu ya da suların sürüklemesi nedeniyle azalır ve bitkiler yeterince büyümezler. Bu durumda, toprağa dışarıdan besin takviyesi yapmak gerekir. Gübreler doğal ve yapay olarak iki ana gruba ayrılır: Doğal gübreler en çok kullanılanıdır ve hayvanlardan sağlanırlar. Ahır gübresi olarak da adlandırılan sığır, koyun, at dışkıları bir süre bekletilerek içindeki atık maddelerle toprağa katılır. Yapay gübreler ise sıvı ve katı olarak hazırlanırlar ve içlerindeki yoğun etkin maddelere göre adlandırılırlar.

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