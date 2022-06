Hazır Mutfaklar

Mutfak için evin kalbidir derler. Ailemize ve dostlarımıza güzel yemekler çıkarmak için her gün saatlerimiz mutfakta geçiriyor, birçoğumuz yemeklerimizi mutfakta yiyoruz. Hatta zaman zaman misafirlerimizi dahi mutfaklarımızda ağırlıyoruz. Bunda mutfağın samimi bir atmosfere sahip olmasının büyük bir önemi var. Bu samimi atmosfer ise günümüz mutfaklarının artık kullanışlı, konforlu, mükemmel aydınlatılmış mekanlara dönüştürülmüş olmalarının yani kısacası doğru tasarımlarının sonucu.

Ne tür bir hazır mutfak modeli seçmeliyim?

Mutfak sevgiyi, emeği, bir arada olmayı simgeler. Peki biz mutfaklarımızda yemeklerimizi zevkle ve mutlulukla mı yapıyoruz yoksa bu mekanda geçirilen her bir saniye bize kendimizi oradan bir an evvel çıkarmak istememize neden olacak karanlık bir his mi veriyor?

Sağlıklı beslenmenin önemi anlaşıldıkça evlerin mutfakları da büyümeye başladı. Yetmişli ve seksenli yılların apartman dairelerine baktığımızda genellikle küçücük, doğal ışık almayan, aydınlatması kötü, tezgahları yetersiz, derme çatma mutfaklar görüyoruz. İyi aydınlatılmamış bir mutfak, doğru düzgün çalışmayan çekmeceler ve dolap kapakları, yetersiz depolama ve hazırlık alanları… Günümüzde ise mutfaklar artık yaşam alanlarımızın bir parçası haline geldi, yer yer yemek odası ve hatta oturma odası ise birleşerek açık planlı mekanlara dönüştüler. Hemen hemen hepsine büyük ya da küçük bir yemek yeme / oturma alanları entegre edildi. Hazır mutfak modellerinin çeşitlenmesi ve mutfak firmalarının artması sayesinde kendi beğenilerimize uygun, işlevsel, iyi aydınlatılmış, hijyenik ve evin genel dekorasyonu ile uyumlu modeller bulmak mümkün.

Ev dekorasyonu fikirlerini nerede aramalıyım?

Böyle bir soruya verilebilecek en doğru cevap binlerce hazır mutfak örneği barından homify sayfaları olacaktır. Türkiye'den ve dünyadan binlerce profesyonelin tasarımlarını inceleyebileceğiniz homify sayfalarından en beğendiğiniz, size en uygun örnekleri kendinizin oluşturacağı 'Yeni Fikirler' albümüne kaydedebilirsiniz. Arzu ederseniz, resimlerin yanına notlar alabilir, o örneği tam olarak neden beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Böylece daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz hazır mutfak modellerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, evinize ve beğenilerinize uygun olduğunu düşündüğünüz tasarımlar yapan hazır mutfak firmaları ile homify üzerinden kolayca irtibat kurabilir, bu profesyonellerden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.