Evlerimiz bizim karakterimizi, yaşam tarzımızı, beğenilerimizi, zevklerimizi yansıtan, bizden bir parça olan ve hayatımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz sığınaklarımızdır. Dolayısıyla da en özel ve bize ait alanımız olan evlerimizin görünümü, fonksiyonelliği ve konforu yaşam kalitemizi belirleyen ana unsurlardan biridir. İç dekorasyon denilince aklımıza tüm bu özellikleri bir araya getirerek en karakteristik ve size özel yaşam alanlarını yaratmak için kullandığımız dizayn tekniklerinin ve tarzlarının bütünü geliyor. Evinizde rahat etmenin, kişisel özelliklerinizi yansıtan benzersiz yaşam alanları yaratmanın, estetik açıdan tatmin edici odalara sahip olmanın en ideal yolu size en uygun iç dekorasyon modelini ve stilini tercih etmektir.

Farklı iç dekorasyon örneklerine nasıl ulaşabilirim?

Peki size en uygun iç dekorasyon modelini ve tarzını nasıl belirleyeceksiniz? Eğer evinizi yeniliyor ya da yeni bir eve taşınıyorsanız ve sıfırdan bir dekorasyon oluşturmaya çalışıyorsanız dekorasyon tarzınıza karar vermeden önce size ilham verecek farklı örnekleri incelemenizi ve değerlendirmenizi öneririz. homify sayfalarında her oda için farklı iç dekorasyon tarzlarına, örneklerine ve tekniklerine rastlayacaksınız. Üstelik yüzlerce farklı örnek arasından size uygun olanları ve beğendiklerinizi size özel fikir sayfanıza üzerine küçük notlar alarak kaydedebilir ve kendi iç dekorasyonunuzu gerçekleştirirken bu notlar ve örnek resimlerden faydalanabilirsiniz.

İç dekorasyonda nelere dikkat etmeliyim?

İç dekorasyonlar söz konusu olduğunda özellikle dikkat etmeniz gereken pek çok şey olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bunlardan en önemlisi iç dekorasyonunu gerçekleştireceğiniz odada nasıl bir enerji ve atmosfer hakim olmasına karar verebilmenizdir. Bunun yanı sıra fonksiyonellik ve konfor da yaşam kalitenizi arttıran ve iç dekorasyonlarda olmazsa olmaz hayati özelliklerden. Her odanın farklı bir işlevi olduğunu ve bu işlev göz önünde bulundurularak dizaynınızı oluşturmanız gerektiğini unutmayın.

Düşük bütçeyle evimin iç dekorasyonunu nasıl güzelleştirebilirim?

Eğer evinizin dekorasyonundan sıkıldıysanız ama tüm yaşam alanlarını baştan aşağı yenileyecek kadar bütçeniz yoksa üzülmeyin çünkü harika dekorasyon ipuçları ile oldukça ekonomik ve küçük dokunuşlarla evinizi güzelleştirebilirsiniz. İç dekorasyonda kullanılan aksesuarları yenilemek, oturma grubu gibi mobilyaların kılıflarını değiştirmek ya da yeni ve canlı desenlere sahip minderlerle onlara taze bir görünüm ve konfor kazandırmak, duvarlarınızı farklı renklere boyamak ya da duvar dekorasyonunuzda değişiklikler yapmak bunun en kolay yollarından bazıları. Eğer bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz homify sayfalarında dergi sekmesinde yer alan uzman yazarların dekorasyon ipuçları verdiği aydınlatıcı yazılara göz gezdirebilirsiniz.