İç mimari yaratıcı ve işlevsel unsurları bir araya getirerek şık ve kullanışlı iç mekanlar tasarlama işidir. İç mimari duvarların, tavanların, zeminlerin, doğal ve yapay aydınlatmaların, havalandırmanın tasarlanmasını ve obje ve mobilyaların konumlandırmasını kapsayan son derece detaylı bir çalışmadır. Hepimiz evimizin şık ve etkileyici olmasını isteriz. Evin her bir odası o evde yaşayanları memnun edecek düzeyde güzel görünmeli ve aynı zamanda işlevsel de olmalıdır. Bir evin iç mimarisi bizlere evin sahipleri hakkında fikir verebilmektedir, bu nedenle evimiz dekore edilirken kendi beğenilerimizi mümkün olduğunca yansıtmamız gerekmektedir. Bunun için de, tasarım aşamasında iç mimarlar ile görüş alışverişinde bulunmalı, zevklerimizden, ihtiyaçlarımızdan ve beklentilerimizden detaylı bir biçimde bahsetmeliyiz.

Neden bir iç mimar ile çalışmalıyım?

İç mimari oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar. Tabandan tavana, eve yapılan her türlü müdahale iç mimari kapsamına girmektedir. İç mimarlar müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını saptarlar, bunun sonucunda da mekanlarda yapılması gereken değişiklikleri ve konulacak eşyaları belirlerler. Evinizin iç mimarisinde değişiklik yapmayı düşünüyorsanız, bütçenizi kesin bir biçimde önceden belirlemelisiniz. İç mimar, kullanılacak malzemenin ve satın alınacak eşyanın kalitesine göre maliyetini ve işçilik ücretini hesaplar ve çıkan sonuç ile bütçeniz uyum içerisinde olmalıdır. Bir iç mimar ile çalışmak yüksek maliyetlere neden olacak gibi bir yanılsama vardır, oysaki aksine iç mimar ile çalışmak tadilatlar esnasında büyük mali zararlara neden olacak hataların oluşmasını engeller, tamamen sizin beğenilerinize uygun ve ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayacak, kusursuz iç mekanlar oluşturulmasını sağlar.

İç mimari fikirlerini nerede aramalıyım?

Böyle bir soruya verilebilecek en doğru cevap ülkemizden ve dünyanın dört bir tarafından iç mimarlar tarafından gerçekleştirilmiş binlerce örneği barından homify sayfaları olacaktır. Binlerce profesyonelin tasarımlarını inceleyebileceğiniz homify sayfalarından en beğendiğiniz, size en uygun örnekleri kendinizin oluşturacağı 'Yeni Fikirler' albümüne kaydedebilirsiniz. Arzu ederseniz, resimlerin yanına notlar alabilir, o örneği tam olarak neden beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Böylece daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz iç mimari örneklerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, size uygun olduğunu düşündüğünüz tasarımlar yapan bir iç mimar ile homify üzerinden kolayca irtibat kurabilir, bu profesyonellerden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.