Kız çocuk odası nasıl olmalıdır?

Çocuk odaları, çocuklarınız için evdeyken en çok vakit geçireceği yer, kendilerine tesis edilmiş özel bir alan olma niteliği taşır. Bu yüzden bir çocuk odasının yalnızca dekoratif anlamda göze hoş görünmesi değil, pedagojik açıdan da iyi düşünülmüş bir mekan olması, çocukların zihinsel, duygusal ve bedensel gelişimleri açısından büyük önem taşır. Çünkü çocuk odası çocuğunuzun hem okuldan gelince dinlenip vakit geçirebileceği bir oyun mekanı, hem ders çalışıp ödevlerini yapacağı bir çalışma odası, hem yeni zeka gelişimine yardımcı olacak hobiler ve zevkler edinip onlara vakit ayırabileceği bir hobi odası ve öğrenme alanı, hem de geceleri uyuyacağı bir yatak odasıdır. İşte bu yüzden, ilk bakışta “çocuk işi” deyip geçmek kolay görünse de, en değerli varlığınız olan kızınızın odasını, onun bütün bu ihtiyaçlarına cevap verecek ve gelişimini her aşamada destekleyecek bir biçimde tasarlamak gerekmektedir.

Kız çocuk odası, her şeyden önce çocuğunuzun rahat ve huzurlu hissedip benimseyebileceği bir yer, “onun kendi dünyası” olabilmelidir. Konforlu bir yatak ve çalışma masası bu odanın olmazsa olmazlarıdır elbette. Oyuncak sepeti, kitaplığı ve okuma lambası belki de çocuğunuz için en önemli eşyaladan olacaktır. Ancak çocuğunuzun bebekliğinden genç kızlığına kadar kullanacağı bu oda tasarlanırken, ihtiyaçlarının, ilgi alanlarının ve zevklerinin yıllar içinde değişeceği unutulmamalı, odanın tasarımı bu değişen ihtiyaç ve zevklere yanıt verebilecek bir esneklik içinde düşünülmelidir. Sizin ya da çocuğunuzun bir zamanlar çok beğendiği bazı dekorasyon öğeleri ve eşyalar, birkaç seneyi bulmadan hızla çocuğunuz açısından estetik değerini ve en önemlisi işlevselliğini yitirebilir. Oda dekore edilirken bu gerçek unutulmamalı, ve mümkün mertebe çocuğunuzun da sevebileceği, onun kişisel gelişimine katkı sağlayacak işlevsel ve değişkenliğe açık tasarımlar tercih edilmelidir.

Çocuk odası fikir ve ilhamları

Çocuk odası için size ilham verecek yeni fikirler bulmanın belki de en iyi yolu, önce konuyu çocuğunuzla konuşmaktır! Kızınız, çocuklara özgü o eşsiz hayalgücü ile içinde yaşamak isteyeceği bir odada neler bulunması istediğini size sayarken, kafanızda hiç beklemediğiniz ışıklar yanabilir, ve böyle bir fikir alışverişi size çocuğunuzun nasıl bir odada mutlu olabileceği konusunda iyi bir fikir verir. Elbette, çocuğunuzun söylediği her şeyi harfiyen uygulamanızı önermiyoruz. Ancak hem size çocuğunuzun ihtiyaçları ve ilgi alanları hakkında bilgi vereceği için, size odayı nasıl döşemeniz gerektiği ile ilgili ilham verir, hem de çocuğunuzun daha kolay benimseyip daha mutlu olabileceği bir odayı onun fikrine danışarak yaratmak daha kolaydır.

Kızınızın odasını ondan alacağınız fikirleri etkileyici tasarımlara dönüştürmek için size ilham verebilecek diğer yerler, tanıdıklarınızın evleri, tasarım ve mimari dergileri ve internet olarak sayılabilir. Özellikle internette, tasarım sayfası ve bloglarında onlarca ilham verici fikirle karşılaşabilir, aklınızdaki tasarım öğeleriyle birleştirebilirsiniz. Homify bu konuda eşsiz bir kaynaktır, çeşitli tasarımcı ve profesyonellerin oluşturduğu onlarca yaratıcı çocuk odası tasarımını inceleyebilir, sevdiğiniz tasarımları daha sonra geri dönüp tekrar incelemek üzere fikirleriniz arasına kaydedebilirsiniz.

Kızım için en uygun odayı nasıl dekore edebilirim?

Kızınız için dekore edeceğiniz oda onun hem kendine ait dinlenme ve oyun alanı, hem hobi odası, hem çalışma odası hem de yatak odası olmalı, üstelik bunu yaparken yıllar içinde kızınızın değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilecek esnekliğe de sahip olmalıdır. Bu, ilk başta gerçekleştirmesi zor ve göz korkutucu bir hedef gibi görünse de, birkaç püf noktasına ve kurala dikkat ederek bu tarz esnek ve göze hoş görünen bir tasarımın üstesinden gelmeniz oldukça kolay olacaktır.

Öncelikle, odanın evin genel dekorasyon stilini yansıtması, ya da onunla uyumlu olması tasarım açısından iyi bir başlangıç olacaktır. Pek çok ebeveynin aklına ilk olarak yıllar yılı tasarım ve aksesuar sektörünü yönetmiş olan “erkekler için mavi kızlar için pembe” gibi tasarım klişeleri gelse de, bu tarz yaklaşımların küçük yaştaki çocuklar üstünde zeka gelişiminden kişilik gelişimine çeşitli olumsuz etkileri olabileceği bilinmektedir. Bunun da ötesinde, her çocuk, ebeveynlerinden tıpkı evin yetişkin fertleri gibi saygı görmek ister. Bu yüzden, evinizin genel çizgisini oluştururken dikkat ettiğiniz stil kuralları, gözettiğiniz renk dengesi ve dekorasyon bilgisini kızınızın odasında da uygulamaktan çekinmemelisiniz. Odanın kişiselleştirilmiş son görünümünü diğer dekorasyon ögeleri ve kızınızın kişisel tercihleri ile verilebilir.

Kızınızın odasının olmazsa olmazları, konforlu bir yatak, çalışma masası ve sandalyedir. Ancak hem yıllar geçtikçe biriken kitaplarını dizebileceği bir kitaplık, örneğin armut koltuk benzeri sıcak ve çocuğunuzun seveceği mobilyalar, dekorasyonunu tamamlayacak bir gece lambası, çocuğunuza okuma alışkanlığı kazandırırken odaya da farklı bir ambiyans katacaktır.

Çocuk odası tasarlarken nelere dikkat etmeliyim?

Çocuk odası tasarlarken dikkat etmeniz gereken genel çizgiler aslında büyük oranda evinizde takip edeceğiniz kurallarla aynıdır. Evinizin geneline hakim stili küçük değişikliklerle yansıtacak bir tarz, hem çocuklarınızı, hem de sizi memnun edecek bir çözümün kilit noktasıdır. Ancak işlev kısmına geldiğimiz zaman, önceden de bahsettiğimiz gibi, değişikliklere açık olmak ve değişen ihtiyaçlara karşı esnek bir biçimde kullanılabilecek ögelerini tercih etmek ileride işinizi oldukça kolaylaştıracak bir ilkedir. Örneğin, çok katı şekilde tek bir temaya ait olan mobilya ve dekorasyon unsurları kullanmak ilk başta hem çocuklar hem de ebeveynler için cazip görünse de, böyle bir oda ileride çocuğunuz büyüdükçe onun ihtiyaçlarına ve zevklerine yanıt verememeye başlayacaktır. Ancak başka tema ve stillerle kolaylıkla harmanlanabilen mobilyalar çocuğunuz büyüdüğünde de, başka stiller içinde tekrar bir araya getirilip ufak düzenlemelerle ve yeniliklerle kullanılabilir. Böylelikle çocuğunuz büyüdükçe odasını baştan aşağı yenilemeniz gerekmez.

Bunun dışında, yatağının konforlu ve ortopedik olması çocuğunuzun gelişimi açısından oldukça önemlidir. Bunun dışında yatağın ve odada kullanılan koltuk, minder, sandalye vs gibi mobilyaların kaplama ve iş elemanlarının kaliteli ve sağlıklı malzemeler kullanılarak üretildiğinden emin olmalısınız. Bu tür ürünler alırken alerjiye yol açmayacak ürünleri tercih etmek de göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden biridir.

Odada kullanacağınız bütün depolama ve raf sistemlerinin – giysi dolapları, kitaplıklar, oyuncak kutuları ve raflar, çalışma masasına ait modüler üniteler – güvenli bir şekilde monte edilmesi görünmez kazaları engellemek açısından hayati önem arzeder.

Kızım için yarattığım odada nelere ihtiyac duyarım?

Konforlu ve ortopedik bir yatak, kızınızın ders çalışabilmesi, el becerilerini ve hobilerini geliştirmesi için en azından bir çalışma masası ve konforlu bir sandalyeden oluşan çalışma alanı, okuma, oyun ya da dinlenme saatleri için farklı düzeyde aydınlatmaya izin veren lambalar bu odanın olmazsa olmazlarıdır. En az bunlar kadar önemli olan diğer dekorasyon öğeleri ise, kızınız büyüdükçe onunla büyüyecek olan bir kitaplık, kıyafetlerini zorlanmadan sığdırabileceği bir dolap ve oyuncaklarını koyabileceği bir depolama alanıdır. Odada kitaplar, oyuncaklar, giysiler ve hobiler için yeterli depolama alanının olması dağınık ve sıkışık bir görüntüyü engellemek için gereklidir. Az kullanılan eşyaları depolamak için sandıklı bazası olan bir yatak tercih edebilirsiniz.

Bunlar dışında, çocuğunuzun zihinsel ve bireysel gelişimini sağlayacak, hem tek başına hem de arkadaşlarıyla oynayabileceği eğitici oyun ve oyuncaklar, dikkatini ve ilgisini cezbedecek kitaplar bu odada ihtiyaç duyulan diğer şeylerin başında gelir. Yaptığı resimleri ya da elişi çalışmalarını asabileceği bir mantar pano, çalışma alanını güzel bir şekilde tamamlayacaktır. Coğrafi küre, ya da dünya haritası gibi hem estetik olarak odanın havasını tamamlayan, hem de küçük yaştaki çocuğunuzun bu tarzdaki farklı konulara duyduğu ilgiyi keşfetmesine imkan tanıyan eğitici araçları tasarıma dahil etmenizi kesinlikle öneririrz.

Çocuklar genelde yerde oyun oynamayı sevdiklerinden, odayı zevkli bir şekilde tamamlayacak bir halı ya da kilim, çocuklarınızla arkadaşlarının oyun saatleri sırasında oturabilecekleri rahat minderler minik armut koltukları tercih edebilirsiniz. Oyun saatleri dışında bir kenara koyulabilecek olan bu tarz ürünler odayı sıkıştırmadan konforunu arttırır.

Kız çocuk odasına ayıracağım bütçe ne kadar olmalıdır?

Odaya ayıracağınız bütçe her ne kadar seçececeğiniz mobilyalara, oyuncaklara, dekoratif unsurlara, eğer bir tasarımcıyla çalışıyorsanız onun vereceği hizmetin bedeline kadar pek çok faktöre bağlıdır. Ancak bütçenizi oluştururken doğru ögelere yeterince kaynak ayırmanız hem ileride çıkacak pek çok masraftan sizi korur, hem de paranızın tam karşılığını almanızı sağlar. Örneğin farklı tema ve stillerle kullanılabilecek sade çizgilere sahip, ortopedik, kaliteli ve konforlu bir yatak, kızınız tarafından çocukluğun erken yıllarından ergenliğinin sonuna kadar kullanılabileceği için, son derece iyi bir yatırım olacaktır. Benzer kıstaslar, depolama sistemlerini, raf ve çalışma masası gibi ürünleri seçerken de geçerlidir. Değişkenliğe ve yeniden düzenlemelere açık olmak, ve kısa sürede işlevini yitirebilecek ürünlere çok fazla kaynak ayırmamak, kızınızın odasını düzenlerken birincil önceliğiniz olmalıdır.