Ne tarz klimalar bulunmaktadır?

Evinizin ya da iş yerinizin sıcaklık kontrolünü ve iklimlendirmesini sağlamak için klima bağlatmaya karar verdiğinizde pek çok seçeneğin mevcut olduğunu göreceksiniz. Bu seçenekler arasında kaybolmamak için öncelikle klima türlerinin neler olduğunu bilmek iyi bir başlangıç yapmak için yararlı olacaktır.

Klimalar temel olarak merkezi sistemli klimalar ve bireysel ya da bağımsız cihazlı sistemler olarak ikiye ayrılır. Merkezi sistemler büyük çalışma alanlarının veya ofis ve işyerlerinin iklimlendirmesini sağlayan sistemler olup binaların ısıtılmasını sağlayan kalorifer sistemlerine benzetilebilir. Merkezi sistemlerde hava sıcaklığını kontrol eden bir klima santrali havalandırma kanalları yoluyla odalardaki klima terminallerine bağlanarak havalandırma ve iklimlendirmeyi sağlar. Bu sistemler plaza, hastane, okul, spor salonu, ofis binaları ve büyük iş yerlerinde kullanılmaktadır.

Bireysel klimalar ise paket tip klimalar, split klimalar ve pencere tipi klimalar şeklinde üçe ayrılır. Pencere tipi klimalar ilk olarak yaygın kullanıma kavuşan klima türleri olup, daha sonra split klimaların yaygınlığının artmasıyla popülerliğini kaybetmiştir. Bu yüzden split klimalar ve paket klimalar en yaygın ve ticari olarak en çok tercih edilen klima türleridir.

Split klimalar bir veya birkaç iç ünite ile bir veya birden fazla dış üniteden oluşan klima sistemleridir. Bir adet dış üniteye sahip sistemler monosplit klima olarak adlandırılır ve evlerde yaygın olarak kullanılırlar. Birden fazla dış üniteye sahip multisplit sistemler ise küçük işyerleri, ya da büyük ev ve villa tarzı geniş alanların iklimlendirilmesinde kullanılırlar. Split klimaların iç üniteleri monte edildikleri yerlere göre duvar tipi, tavan tipi, zemin tipi ve salon tipi klimalar olmak üzere farklılık göstermektedir.

Paket tipi klimalar ise iklimlendirilmesi sağlanacak olan geniş odanın ya da binanın çatı bölgesine yerleştirilmektedir. Split klimaların aksine bütün soğutma ve dağıtım üniteleri bir arada bulunur. Genellikle işyeri veya büyük spor salonları gibi geniş alanlarda kullanılır. Çalışırken ses çıkarttıkları için iyi bir ses yalıtımına ihtiyaç duyarlar.

Evim için uygun olan bir klimayı nasıl bulmalıyım?

Eviniz için uygun olan klimayı belirlerken dikkat etmeniz gereken bazı kriterler vardır. Pek çok farklı kullanım amacına yönelik klima tipi mevcut olduğundan, öncelikli amacınızı ve planlanan kullanım sıklığını klima kurulumu yaptırmadan önce belirlemeniz yararınıza olacaktır. Klima almadan önce bir klima uzmanına danışmak birinci önceliğiniz olmalıdır. Klima uzmanları size klima alımı sürecinde klimaların kapasitesi, iç ve dış ünitelerin kurulum yeri, evinizin iklimlendirmesini en verimli şekilde sağlayacak klima türünün seçimi konusunda yardımcı olacak, eviniz için en uygun klimayı seçmek konusunda işinizi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

Pek çok klima üreticisi ve kurulum firması, kurulum öncesi danışmanlık hizmenini ücretsiz sağlamaktadır.Klima kurulum uzmanlarına daha önce evine ya da iş yerine klima kurulumu yapmış bir aile ferdine veya tanıdığınıza danışarak, yaşadığınız bölgede hizmet veren bir firmaya uğrayıp fikirlerini alarak, basındaki ilan sayfalarını araştırarak ulaşabilirsiniz.

İnternette yapacağınız kısa bir arama da pek çok klima uzmanının iletişim bilgilerine ulaşmanızı sağlayacaktır. Bu gibi hizmetleri veren pek çok iş yeri internetteki ilgili web sitelerine ilanlar verir. Homify’daki profesyoneller sekmesini kullanarak da bölgenizde hizmet veren klima firmalarına kolayca ulaşabilir, keşif hizmetlerinden faydalanabilir ve eviniz için en uygun klimayı seçmek üzere yardımlarına başvurabilirsiniz.

Klima alırken nelere dikkat etmeliyim?

Klima alırken doğru seçimleri yaptığınızdan emin olmak için dikkat etmeniz gereken bazı kriterler vardır. Öncelikle eviniz ya da işyeriniz için en uygun klima tipini bir uzmandan yardım alarak seçmelisiniz. Evinizin ya da iklimlendirilecek alanın büyüklüğüne göre, paket tip ya da split tip klimalar arasında seçim yapılmalıdır. Split klimalar pek çok çözüm ve alternatife sahip olduğu için ev tipi kullanımdaki pek çok talebe yanıt verebilmektedir. İklimlendirilmesi yapılacak alanın büyüklüğüne göre monosplit ya da multisplit klimalar tercih edilebilir. Klima kurulumu yaptırmayı düşündüğünüz yer villa tipi büyük ve çok katlı bir yer ise, uzmanınız sizi multisplit klima seçeneklerine yönlendirebilir.

Verimlilik, klima alırken dikkat edilmesi gereken bir numaralı kural olmalıdır. Uygun kapasiteye sahip klima seçimi verimlilik için esastır. Daha büyük ve güçlü bir klima tercih etmek, enerji sarfiyatını arttırır ancak evinizin iklimlendirilmesinin daha iyi yapılacağı anlamına gelmez. Klimanızın verimli kullanımı için on-off modunda çalışan klimalar yerine invert klimaları tercih etmeniz uzun vadede enerji tasarrufu yapmanızı sağlar.

Klimanızı tercih ederken düzenli bakım yapılmasını kolaylaştıracak, filtrelerinin değişimi kolaylıkla yapılabilen, filtre ve yedek parçalarında yaygın bir tedarik ağına sahip markaların ürünlerini tercih etmenizi tavsiye ederiz. Böylece ileride klimanızın bakımı yapılırken veya onarım gerektiğinde sorun yaşamanızın önüne geçebilirsiniz.

Bunun yanısıra, klimanızı satın aldığınız firmayla anlaşırken, klimanıznı montaj, bakım ve servis hizmetlerinin firma tarafından uzun bir süre sorunsuz olarak yapılacağından emin olmanız gerekir. Klimanızı tercih ederken firmanın ya da markanın garanti kapsamını iyi araştırmalı, kararınızı verirken bu kriterleri göz önünde bulundurmalısınız. Kullanım kolaylığı ve ergonomi sunan, ses düzeyi düşük klimaları tercih etmeniz önerilmektedir.

Klima bakımını nasıl sağlamalıyım? Klimama bakım yapacak profesyonelleri nereden bulabilirim?

Klimanızı satın alırken üretici markanın ya da kurulumu yapan firmanın verdiği garantinin süresini ve kapsamını iyi araştırmalısınız. Pek çok firma klimanızın garanti kapsamı içerisindeki periyodik bakımını ücretsiz olarak yerine getirme seçeneği sunar. Klimanızın üretici tavsiyesine uygun aralıklarla bakımının ve temizliğini yapılması gerekmektedir. İdeal olarak klimanızın senede iki kez bakımının yapılması tavsiye edilir. Tıkanan filtrelerin temizlenmesi ve değişim gerektiren parçaların değiştirilmesi için firma yetkilileri garanti kapsamı içinde gerekli bakım hizmetlerini sunarlar. Ancak her ne kadar firma bakım ve servis garantisi sunsa da, bakım hizmetleri için firma yetkilileriyle iletişime geçmeyi ihmal etmemeniz gerekir.

Klimanıza yetkili servis sağlayıcıları dışında kişilerin müdahale etmemesi, hem güvenliğiniz açısından hem de garanti kapsamından çıkmamak için çok önemlidir. Garanti kapsamı sona ermiş olan klima ve soğutma sistemlerinizin bakımı ve onarımı için ise gerekli yeterlilik belgesi ve yetkiye sahip firma ya da profesyoneller çalışmanız ileride başka sorunlar yaşamamanız için önemlidir. Homify’ kullanarak bölgenizde hizmet veren alanında yetkili klima uzmanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Bunlara ek olarak, klimanızın doğru ve verimli bir şekilde uzun yıllar kullanılabilmesi için doğrudan su buharı ve yağa maruz kalacağı yerlere kurulumunun yapılmaması tavsiye edilmektedir. Özellikle mutfak gibi böyle risklerin bulunduğu alanlara kurulum yapılırken bu durum dikkate alınmalıdır.

Klima ile evimin dekorasyonunu nasıl kombine edebilirim?

Klimaların günlük yaşantı içerisindeki yeri ve yaygınlığı arttıkça klima tip ve modellerinde seçeneklerin çoğaldığını fark edebilirsiniz. Artık evinize klima bağlatırken seçeneklerinizin geleneksel duvara monte edilen klimalarla sınırlı olmadığını göreceksiniz. Duvara monte edilebilen klimalar dışında yere veya zemin hizasına monte edilebilen yeni nesil klimalar evlerinizin dekorasyonuna farklı ve modern bir görünüm kazandıracak şık dizaynlara sahiptirler.

Bir başka seçenek de kaset tipi klimalardır. Kaset tipi klimalar tavana monte edilebilmektedir ve bu bakımdan duvar tipi klimalara şık, estetik görünümleriyle göze batmaz ve her odaya şık ve çağdaş bir görünüm katarlar. Kaset tipi klimaların iç ünitelerinin bir yüzleri odaya dönük olup geri kalan kısmı tavanın içine gömülebilir, böylece hem odanızın hacminden kazanabilir, hem de evinizin dekorasyonuyla son derece uyumlu olacak bir klima kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer odanızdaki klimanın görünür olmasını istemiyorsanız, tercihinizi gizli tavan tipi klimalardan yana kullanabilirsiniz. Bu ürünlerde odaya hava girişini yapan panel dışındaki bütün iç ünite tavanın içine odayla uyumlu bir şekilde gizlenmiştir. Böylelikle klimanın girişi yalnızca bir havalandırma paneli gibi görünür ve odanızın tasarımını yaparken klima ünitesini hesaba katmaktan kurtulursunuz!

Klima fiyatları nelere göre değişmektedir?

Klimaların türlerine, boyutlarına, performans ve iklimlendirme kapasitelerine, bunlara bağlı olarak güçlerine, kullandıkları teknolojinin yeniliğine bağlı olarak, aynı zamanda üretici firmanın güvenilirliğine ve ününe göre değişikler göstermektedir. Klimalarda da, diğer elektronik ev eşyalarında olduğu gibi tasarruf sınıflandırmaları bulunmaktadır. Sınıflandırmalar A++ dan başlayıp B, C ve D’ye doğru gitmektedir. Bilindiği gibi, maksimum enerji tasarrufu sağlayan A sınıfı ve üstü ürünler genellikle aynı kapasitedeki muadillerinden daha pahalı olabilmektedir. Ancak enerji tasarrufu açısından verimli ürünler tercih etmek hem orta vadede karlı bir yatırıma dönüşür, hem de çevreye daha az zarar verir. İnverterlı klimalar da, soğutma kapasitesi aynı olan ürünlere göre daha masraflı olmakla birlikte, benzer şekilde ciddi anlamda tasarruf sağlar.