Koltuk döşeme nedir, koltuk kaplamasına ne zaman ihtiyaç duyarım?

Koltuk döşeme, aslında en temel anlamıyla, bir imalatçı tarafından hazırlanmış olan metal ya da ahşap koltuk veya oturma grubu iskeletinin üzerine sünger ile kaplama işlemi tamamlandıktan sonra, koltuğun tasarımına uygun gelecek şekilde kumaşla kaplanıp son halinin verilmesine koltuk döşeme ya da koltuk kaplama adı verilmektedir. Koltuk döşeme, aslında oturma ünitesi ve koltukların süngerleme ve üzerine geçirilen kumaşlar yoluyla son görünümünün kazandırılması anlamına geldiği için koltukların dizayn ve stilini belirleyen en önemli aşamadır.

Koltuk döşeme uzmanları imalatçı firma tarafından hazırlanmış hazır ve yeni iskeletleri kaplayabildikleri gibi, müşterilerine halihazırda varolan koltuklarının döşemesinin yenilenmesi seçeneğini de sunarlar. Koltuk döşeme firmaları sizden eski koltuklarınızı alıp onların üzerindeki eski, yıpranmış döşeme kumaşını ve dokusunu kaybetmiş süngerleri çıkarır, koltuğun metal ya da ahşap olabilen iskeleti üzerinde gerekli gördüğü ufak tamir ve düzeltmeleri gerçekleştirir, daha sonra koltuğu yeni süngerlerle kaplar. Bu aşamadan sonra müşterinin seçimi olan kumaşlar kullanılarak koltuk tekrar kaplanır ve yeni bir görünüme kavuşur. Görüldüğü gibi, koltuk döşeme evinizdeki oturma grubunun çehresinin değişmesini istediğiniz herhangi bir durumda sahip olduğunuz seçeneklerden biridir.

· Oturma grubunuzun çok eskidiği ve yenilenmesi gerektiği durumlarda,

· Koltuklarınızın kaplamalarının uzun süreli kullanım yüzünden yıpranıp hasar gördüğü, kalıcı lekelerle kaplandığı durumlarda

· Koltuk süngerlerinin eskimeden dolayı konforunu yitirmesi halinde,

· Koltuğunuzun stili, deseni ve rengini değiştirmek istediğiniz zaman,

· Bir odayı yeniden dekore ederken farklı bir oturma grubuna ihtiyaç duymanız halinde,

· Evinize ya da bir odaya kısıtlı bir bütçeyle farklı bir hava vermek istediğinizde, koltuk döşeme firmalarının hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Koltuk döşeme, eski koltuklarınızı değerlendirirken, daha az para harcayarak yeni bir koltuk takımına sahip olmanın en iyi yoludur.

Koltuk döşeme firmaları ne gibi seçenekler sunar?

Koltuk döşeme sektörü yıllar içinde büyüyüp geliştikçe beraberinde sunduğu seçenekler de artmıştır. Pek çok firma döşemelik kumaşlar üzerine ağırlık vermekte, müşterilere yüzlerce farklı desen, tasarım, doku ve renklere sahip dayanıklı kumaş türleri ve seçenekleri sunmaktadır. Döşemelik kumaş çeşitleri genelde dokuma kumaşlar olup yüksek dayanıklılığa sahip çeşitler tercih edilmektedir. Pek çok firma vinil, dacron, polyester, jakar, brode, embos, kadife, saten ve yapay deri gibi dayanıklılığı, uygulama ve kullanım kolaylığını bir arada sunan döşemelik kumaş türlerini tercih etmekte ve müşterilerine tavsiye etmektedir.

Müşteriler aynı zamanda çeşitli yoğunluk ve sertliğe sahip poliüretan ya da polyesterden imal edilmiş döşemelik süngerler arasında da seçim yapabilirler. Döşeme firmalarının sunduğu hizmete yalnızca koltuk yüzlerinin değişimi değil, koltukların iskeletlerindeki aşınma ve yıpranmaların tamiri, doğru kaplama malzemelerinin seçimi, arka minder ve sünger değişimi de dahildir. Döşeme firmaları aynı zamanda koltuk takımlarınızın yeni tasarımına uygun dekoratif yastık, minder ve kırlent gibi koltuk ve oturma odası aksesuarlarını da sizin için baştan imal edebilir ve yenileyebilirler.

Koltuk döşemesi – kaplaması yapan firmalara nasıl ulaşabilirim, iyi bir firmayı nasıl seçebilirim?

Koltuk döşemesi veya kaplaması yapan pek çok büyük ya da küçük firma bulunur. Firmaların bazıları hem imalat hem yenilemeyle uğraşabilirken, yalnızca yenileme-kaplama yapan firmalar da bulunmaktadır. Firmaların pek çoğu imalat sektörünün yoğun olduğu sitelerde konuşlandığı için onlara ulaşmanın en kolay yolu dağıtılan broşür veya ilanlar ile basındaki reklamları takip etmek, ya da internetten döşemecilikle uğraşan firmaları araştırmaktır. Özellikle internette yapacağınız kısa bir aramanın sonucunda yaşadığınız bölgede hizmet veren onlarca firma olduğunu göreceksiniz. Bu firmaların kendi web sitelerinden, ya da ilanlarınn bulunduğu listeleme sitelerinden iletişim bilgilerine ulaşabilir, görüşme ve pazarlık için randevu alabilirsiniz.

Bunun dışında, yaknı zamanda koltuk kaplatma hizmeti almış, ya da koltuk kaplama sektörünü bilen, kumaş ve sünger gibi mobilya malzemeleri konusunda deneyim sahibi olan tanıdıklarınız varsa, fikirlerine başvurmak ve önerdikleri firmalarla görüşmek size çok büyük avantaj sağlayabilir.

Firmalarla anlaşırken, iyi bir firmayla anlaştığınızdan ve iyi hizmet alacağınızdan emin olmak için firmanın sahip olduğu deneyim, size sunduğu kaplama ve iç malzemelerindeki çeşit fazlalığına dikkat etmeniz, önceki işlerinden örnekler gösteren online bir portfolyo ve müşteri referansı istemeniz önerilebilir. Aynı zamanda firmanın size ne gibi garanti seçenekleri sunduğunu önceden konuşmak oldukça önemlidir.

Koltuk döşemesi yaptırırken dikkat edilecek noktalar ve ipuçları

Koltuklarınıza döşeme yaptırma aşamasında bazı noktalara dikkat etmeniz daha sonra çeşitli sorunlarla karşılaşmanızı engelleyecektir.

Kararınızı verirken koltuklarınızın döşemesi yenilendikten sonra uzun yıllar boyunca evinizi süsleyeceğini, tasarımı ve renkleriyle oturma alanınızın ayrılmaz bir parçası olacağını hiçbir zaman unutmayın. Bu yüzden koltuklarınızın uzun ömürlü ve dayanıklı olabilmesi için kaplama işlemi sırasında kaliteli malzemeler kullanmaya olabildiğince dikkat etmenizde fayda var.

Daha önce koltuk kaplama ya da döşemecilikle ilgili hizmet almadıysanız kumaş türlerinden anlamamanız, kaliteli ve dayanıklı kumaşları daha ucuz ve kalitesi düşük kumaşlardan ayıramamanız çok normaldir. Bu yüzden, eğer kaplama kumaşı seçerken döşemelik kumaş konusunda tecrübe ve bilgi sahibi bir tanıdığınız varsa, kumaş seçme konusunda size yardımcı olmasını isteyebilirsiniz. Eğer böyle bir tanıdığınıza danışma şansınız yoksa, güvenilir bulduğunuz döşeme uzmanının önerilerini değerlendirebilirsiniz.

Döşemelik sünger seçimi sırasında da süngerlerin değişen fiyat ve kalitelere sahip olduğunu göreceksiniz. Genel olarak koltuk süngerleri poliüretandan üretilir ve poliüretan süngerler sertlik ve yoğunluğuna göre gruplara ayrılırlar. Düşük yoğunluklu süngerlerin dokusu yumuşak ve elastikiyeti fazla olur, genelde oturma gruplarının arka minderleri gibi alanlarda kullanılır. Sert süngerler ise daha konforlu ve dayanıklı olmakta, ve genellikle koltukların oturma kısımlarında kullanılmaktadır. Süngerlerin yoğunluğu ve sertliği arttıkça fiyatları artış gösterse de, genellikle her kalitede sünger her aile için uygun fiyatlara bulunabilir. Sert süngerler hem kullanım sonucu deformasyona daha fazla dayanım gösterir, hem de daha fazla konfor sunarlar. Genellikle uzmanlar tarafından tercih edilmektedirler.

Koltuklarınızın dış kaplamaları tamamladığında odanızda nasıl duracağını göz önünde bulundurarak tercihinizi yapmalısınız. Koltuklarınızın odanızın mevcut dekorasyonuna ve renklerine uygun olup olmadığına dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Koltuğunuzun renkleri ve desenlerini seçerkenki kriterlerinizden biri de bu olmalıdır.

Firmanın defolu ve hatalı dikiş veya kumaşlarda kısa sürede bozulma gibi muhtemel sorunlara karşı ne gibi garantiler verdiğini herhangi bir anlaşma yapmadan önce öğrenin.

Firmanın koltukları evinizden alma ve iş bittikten sonra eve teslim etme hizmeti verip vermediğini, eğer veriyorsa nakliye masraflarının anlaştığınız fiyata dahil olup olmadığını öğrenin.

Acele karar vermeyin. Çok fazla kumaş çeşidi ve deseni mevcut olduğu için, birbirine görünüşte çok benzeyen kumaşlar nitelik ve kalite açısından büyük farklar gösterebilmektedir. Bu yüzden kumaş satın alırken veya döşemeciyle anlaşırken ilk irtibat sağlanan firmayla anlaşıp projeye başlamaktansa önce en azından birkaç firmayla görüşüp fikir almakta, seçenekleri değerlendirmekte ve fiyat öğrenmekte fayda vardır.

Her kaplama malzemesinin kendine göre avantaj ve dezavantajları bulunur, kumaş seçerken bakım ve temizlik kolaylığı gibi kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz. Örneğin saten veya kadife gibi malzemeler çok güzel ve şık bir görünüm vaadederler, ancak çabuk kirlenebilir ve zor temizlenirler. Açık tonların ağırlıklı olduğu kumaşlarda da benzer leke sorunları yaşamanız mümkündür. Bu yüzden çabuk kirlenebilecek mobilyalarda (örneğin çocuk odası) kolay temizlenebilen ve iz bırakmayan yapay deri kumaşlar gibi malzemeleri tercih edebilirsiniz.

Döşemesi yenilenecek mobilyann görünür ahşap kısımları varsa bu kısımların mobilyanın yeni tasarımına göre boyanması, cilalanması ya da bakımının yapılması gerekebilir. Firma yetkilinize bu konulardaki sorularınızı çekinmeden sorabilirsiniz.

Deri ve süet kumaşların temizlik ve bakımı için izlenecek özel bir yol varsa, bunu döşeme uzmanınızdan öğrenmeyi ihmal etmeyin.

Anlaştığınız firmadan kesin bir teslim tarihi isteyin, eğer mümkünse ödemeleri teslim tarihi öncesi ve sonrasında yapılacak şekilde anlaşın.

Koltuk döşemesi – kaplamasında fiyatlar neye göre değişir?

Koltuk döşemesinde fiyatlar alınan hizmetin büyüklüğüne (koltukların ebatları ve sayıları), koltuğun yenilenmesinin gerektirdiği işçiliğin niteliğine ve karmaşıklığına, seçilen kumaş ve sünger gibi malzemelerin kalitesi, tipi, cinsi, desen ve özelliklerine, firmanın sunduğu diğer özellikler ve ekstralara (kırlent, yastık ve minderler), döşeme firmasının piyasadaki ününe, tecrübesine, sunduğu işçiliğin kalitesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Döşemelik kumaşların fiyat aralığı çok geniştir, farklı kalitedeki farklı kumaş türleri çok farklı fiyatlarla satış sunulabilmektedir. Bu yüzden, genellikle işçilik ve taşıma masrafları çıkarıldığında, koltuk döşemesi maliyetindeki değişkenliğin asıl sebebi kumaşın niteliği ve fiyatı olacaktır.