Ne kadar küçük olursa olsun kendinize ait bir bahçe, açık havada yer alan ikinci bir yaşam alanı gibidir. Bu küçük alanı doğru kullanabilmek, ve ondan azami düzeyde verim alabilmek için belli bir tasarım ve planlama gerekmektedir.Rastgele dekore edilmiş bir bahçe, orta vadede sıkıntılı sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden ne istediğinizi ve bahçenizin bakımı için ne kadar vakit ayırabileceğiniz gibi pek çok detayı iyice düşünmeniz gerekir. Keza tasarım da son derece önemlidir.

Küçük bahçem için ne tür bir dekorasyon oluşturmalıyım?

Bahçe dekorasyonu sadece bitki düzenlemesini değil, aynı zamanda bitkilerin devamlılığını sağlamak için sulama sistemlerinin, bahçenin görselliğini ve fonksiyonelliği sağlayabilmek için aydınlatma sistemlerinin ve bu alanlarda keyifli bir şekilde vakit geçirilebilmesi için yerleştirilecek olan bahçe mobilyalarının konumlandırılması işlerini de kapsar.

Küçük bahçenizi dekore ederken dikkate almanız gereken en önemli konu bahçeyi çoğunlukla hangi şekilde kullanmak istediğinizdir. Sık sık misafir ağırlayan bir ev sahibi misiniz? Çocuklarınız var mı? Bahçeyi soğuk kış aylarında da kullanmak istiyor musunuz? Bahçe mobilyalarınızı kötü hava şartlarından koruyabileceğiniz mekanlarınız mevcut mu? Bahçıvanla mı çalışacaksınız yoksa bahçenin bakımını üstlenecek heves, bilgi ve enerjiye sahip misiniz? Bu sorulara vereceğiniz cevaplar doğrultusunda gerçekleştireceğiniz küçük bahçe dekorasyonu çok daha fonksiyonel olacaktır.

Küçük bahçe dekorasyonu fikirlerini nerede aramalıyım?

Böyle bir soruya verilebilecek en doğru cevap binlerce küçük bahçe dekorasyonu örneği barından homify sayfaları olacaktır. Türkiye'den ve dünyadan binlerce peyzaj mimarının bahçe dekorlarını inceleyebileceğiniz homify sayfalarından en beğendiğiniz, size en uygun örnekleri kendinizin oluşturacağı 'Yeni Fikirler' albümüne kaydedebilirsiniz. Arzu ederseniz, resimlerin yanına notlar alabilir, o örneği tam olarak neden beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Böylece daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz küçük bahçe dekorasyonlarını derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, küçük bahçenize uygun olduğunu düşündüğünüz dekorason çalışmaları yapan peyzaj tasarım firmaları ile homify üzerinden kolayca irtibat kurabilir, bu profesyonellerden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.