Banyolar yalnızca temizlenmek için değil, günün yorgunluğunu atıp yenilenmek için de kullandığımız mekanlardır. Yorucu bir günün ardından banyoda geçireceğimiz huzur dolu saatler yalnızca vücudumuzu değil, kafamızı da dinlendirerek tüm stresimizi atmamızı ve zindeliğimize tekrar kavuşmamızı sağlamaktadır. Ancak şöyle bir gerçek var ki, çoğumuz çok küçük banyolara sahip evlerde yaşıyoruz. Banyoların boyutları, içinde bulunduğu konutların büyüklüğüne göre değişiyor ve günümüz şartlarında, eğer geniş bir villada ya da dairede yaşamıyorsak, oldukça küçük boyutlu banyolar ile yetinmek zorundayız. Elbette bu durum banyomuzun sıkıcı, kasvetli ve sevimsiz olacağı anlamına gelmiyor!

Küçük boyutlu banyomu nasıl dekore etmeliyim?

Sahip olduğunuz küçük banyonun dekorasyonu da tıpkı evinizin diğer odaları gibi kendi beğenilerinize hitap etmeli ve evinizin bütünü ile uyum içerisinde olmalıdır. Küçük banyo dekorasyonu yalnızca göze hitap etmekle kalmamalı, aynı zamanda son derece işlevsel ve pratik de olmalıdır. Banyonuzun ölçüsüne ve ayırdığımız bütçeye uygun şekilde, zevklerimize hitap eden bir banyo dekorasyonu yapmalı, depolama üniteleri ve kuvvetli aydınlatma gibi önemli detaylara ekstra özen göstermelisiniz, zira bu detaylar küçük banyonuzu ferah ve şık gösterecek unsurların başında geliyor.

Banyo tadilatı sık sık yapılabilen bir çalışma değildir, bu nedenle seramikleri, vitrifiyeyi ve armatürleri uzun ömürlü olmaları açısından mümkün olduğunca kaliteli seçmek gerekir. İster klasik bir tarzınız olsun isterse de modern, belirlediğiniz bütçeye uygun, kaliteli ve şık birçok banyo malzemesi bulabilirsiniz. Tadilatın sorunsuz bir biçimde olması için bir profesyonelin yardımını almak doğru bir yaklaşım olacaktır.

Banyo dekorasyonu fikirlerini nereden bulabilirim?

Bu soruya verilecek en iyi cevap, bünyesinde binlerce banyo dekorasyonu resmi barındıran homify olacaktır. Ülkemizden ve dünyanın dört bir köşesinden en güzel banyo dekorasyon örneklerini bulabileceğiniz homify sayfaları size aradığınız ilhamı sunacaktır. Üstelik hoşunuza giden, size hitap eden resimleri kendi 'Yeni Fikirler' albümünüzde toplayabilir, resimlerin yanına onu neden beğendiğinizle ilgili notlar alabilirsiniz. Böylece, daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz banyo dekorasyonu örneklerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, tam da aradığınız gibi bir banyo dekorasyonu görürseniz, çalışmayı gerçekleştiren firma ile homify üzerinden kolayca irtibat kurabilir, bu profesyonelden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.