Günümüzde dairelerin boyutları eskiye göre epey küçüldü. Artık daha küçük oturma odalarına ve daha küçük yatak odalarına sahibiz; hatta bazılarımız 1+1 ya da stüdyo dairelerde yaşıyor. Oysaki ihtiyacımız olan eşyaların miktarında bir değişiklik olmadı, olduysa bile bu eşya sayısının artması yönünde gerçekleşti. Durum böyle olunca da, küçük odalara sığma ve üstelik bu işi mekanlarımızın şıklığından ödün vermeden yapabilme gibi kolay olmayan bir uğraşı içine girmek zorunda kaldık.

Küçük oturma odası dekorasyonum nasıl olmalı?

Uyanık olduğumuz saatlerin çoğunu evimizde oturma odasında geçirir; televizyon izler,kitap okur, aile ve arkadaşlarımızla sohbet eder, misafirlerimizi burada ağırlarız. Bu nedenle evin en özen gösterilerek dekore edilen alanı oturma odasıdır. Oturma odasının boyutu küçüldükçe hem şık hem de fonksiyonel bir dekorasyon yapmak zorlaşır. Günümüzde mobilya firmaları evlerin küçülmesine uyum sağladılar ve küçük evler için uygun, hem şık hem de işlevsel mobilyalar üretiyorlar ancak küçük bir oturma odasının dekorasyonu yalnızca uygun mobilya seçimi ile bitmiyor. Küçük odalar-ın boğucu olmaması için iyi bir aydınlatmaya ve doğru renklerle yapılmış dekorasyona ihtiyaçları vardır. Aydınlatmanın en güzel hali ise doğal gün ışığı; bunun için küçük oturma odanızda mümkün olduğunca büyük pencereler tercih etmelisiniz. Ayrıca televizyon izleme, kitap okuma, misafir ağırlama gibi farklı durumlara uygun aydınlatmalar kullanmak da ferah ve şık bir oturma odası için gereklidir. Karmaşık olmayan desenlerde sade bir dekorasyon ve geniş aynalar da küçük bir oturma odasına sahip olanların tercih etmesi gereken dekoratif unsurlardır.

Küçük oturma odası dekorasyonu için farklı fikirleri nereden bulabilirim?

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