Günümüzde dairelerin boyutları eskiye göre epey küçüldü. Artık daha küçük oturma odalarına ve daha küçük yatak odalarına sahibiz; hatta bazılarımız 1+1 ya da stüdyo dairelerde yaşıyor. Oysaki ihtiyacımız olan eşyaların miktarında bir değişiklik olmadı, olduysa bile bu eşya sayısının artması yönünde gerçekleşti. Durum böyle olunca da, küçük odalara sığma ve üstelik bu işi mekanlarımızın şıklığından ödün vermeden yapabilme gibi kolay olmayan bir uğraşı içine girmek zorunda kaldık.

Küçük yatak odası dekorasyonum nasıl olmalı?

Yatak odası çok amaçlı kullanılan bir mekandır. Yalnızca uyumak için değil, giyinmek, makyaj yapmak, bazen sakin bir ortamda kalabilmek için de birçoğumuz yatak odalarını kullanıyor. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek içinse küçük yatak odasına uygun bir karyola, gardırop, komodinler, makyaj masası ve hatta mümkünse oturuabileceğimiz bir koltuk gerekiyor. Günümüzde mobilya firmaları evlerin küçülmesine uyum sağladılar ve çok küçük evler için dahi uygun mobilyalar üretiyorlar. Ancak iş bununla bitmiyor. Küçük bir odanın boğucu olmaması için iyi bir aydınlatmaya ve doğru renklerle yapılmış dekorasyona ihtiyacı var. Aydınlatmanın en güzel hali, doğal gün ışığı. Bunun için küçük yatak odanızda mümkün olduğunca büyük pencereler tercih etmelisiniz. Ayrıca kitap okuma, giyinme, makyaj yapma ya da romantizm gibi farklı taleplere karşılık verebilen aydınlatmalar kullanarak ferah bir yatak odasına kavuşabilirsiniz. Açık renklerde sade bir dekorasyon ve geniş aynalar da küçük bir yatak odasına sahip olanların tercih etmesi gereken dekoratif unsurlardır.

Küçük yatak odası dekorasyonu için farklı fikirleri nereden bulabilirim?

Bu soruya verilecek en iyi cevap, bünyesinde binlerce küçük yatak odası dekorasyonu örneği barındıran homify olacaktır. Ülkemizden ve dünyanın dört bir köşesinden en güzel küçük yatak odası dekorasyonu örneklerini bulabileceğiniz homify sayfaları size aradığınız ilhamı sunacaktır. Üstelik hoşunuza giden, size hitap eden resimleri kendi 'Yeni Fikirler' albümünüzde toplayabilir, resimlerin yanına onu neden beğendiğinizle ilgili notlar alabilirsiniz. Böylece, daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz küçük yatak odası dekorasyonu örneklerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, tam da aradığınız gibi bir yatak odası tasarımı görürseniz, çalışmayı gerçekleştiren firma ile homify üzerinden kolayca irtibat kurabilir, bu profesyonelden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.