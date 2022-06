Kullanışlı Mutfaklar

Mutfak sevgiyi, emeği, bir arada olmayı simgeler. Gün geliyor uzun saatlerimizi mutfakta geçiriyoruz. Peki mutfaklarımızda yemeklerimizi zevkle ve mutlulukla mı yapıyoruz yoksa bu mekanda geçirilen her bir saniye bize kendimizi oradan bir an evvel çıkarmak istememize neden olacak karanlık bir his mi veriyor? İyi aydınlatılmamış bir mutfak, doğru düzgün çalışmayan çekmeceler ve dolap kapakları, yetersiz depolama ve hazırlık alanları… Oysaki günümüzde hem son derece şık görünen hem de kullanışlı bir mutfağa sahip olmak oldukça kolay. Birçok firma değişik zevklere hitap eden, farklı bütçelere uygun biribirinden güzel kullanışlı mutfak modelleri tasarlayıp üretmekte.

Kullanışlı bir mutfak modelini nasıl tasarlayabilirim?

Günümüzde mutfaklar yaşam alanlarımızın bir parçası haline geldi, kimisi yemek odası ve hatta oturma odası ise birleşerek açık planlı mekanlara dönüştüler. Mutfakların hemen hemen hepsine büyük ya da küçük bir yemek yeme ve oturma alanlı entegre edildi. Hazır mutfak modellerinin çeşitlenmesi ve mutfak firmalarının artması sayesinde kişisel beğenilerimize uygun, işlevsel, iyi aydınlatılmış, hijyenik ve evin genel dekorasyonu ile uyumlu, kullanışlı mutfak modelleri bulmak artık çok kolay.

Kullanışlı bir mutfak denince akıllara gelen ilk şey iyi bir aydınlatma sistemi. Doğru bir şekilde planlanmış bir aydınlatma sistemi kullanışlı bir mutfak için belki de en önemli adımdır. Tek bir noktadan gelen ve koyu gölgeler oluşmasına neden olan bir aydınlatma mutfakta yaptığınız işi zorlaştıracak, bununla da kalmayıp tehlikelere dahi yol açacaktır. Bu nedenle çalışma tezgahınızı iyi bir biçimde aydınlatmak çok önemlidir. Ayrıca, yeterli miktarda çalışma tezgahı, hem kap kacak hem de gıda için yeterli ve kolay erişilebilir depolama alanları, şık görünümlü ve kaliteli beyaz eşyalar da mutfakları kullanışlı hale getirmek için önemli olan unsurlar.

Kullanışlı mutfak fikirlerini nerede aramalıyım?

Böyle bir soruya verilebilecek en doğru cevap binlerce kullanışlı mutfak örneği barından homify sayfaları olacaktır. Türkiye'den ve dünyadan binlerce profesyonelin tasarımlarını inceleyebileceğiniz homify sayfalarından en beğendiğiniz, size en uygun örnekleri kendinizin oluşturacağı 'Yeni Fikirler' albümüne kaydedebilirsiniz. Arzu ederseniz, resimlerin yanına notlar alabilir, o örneği tam olarak neden beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Böylece daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz kullanışlı mutfak modellerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, evinize ve beğenilerinize uygun olduğunu düşündüğünüz tasarımlar yapan mutfak firmaları ile homify üzerinden kolayca irtibat kurabilir, bu profesyonellerden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.