Mutfaklar evlerimizin kalbidir. Ailemize ve dostlarımıza güzel yemekler çıkarmak için her gün saatlerimiz mutfakta geçiriyor, birçoğumuz yemeklerimizi mutfakta yiyoruz. Hatta zaman zaman misafirlerimizi dahi mutfaklarımızda ağırlıyoruz. Durum böyle olunca da mutfağımızı da tıpkı oturma odamız ve yemek odamız gibi şık, konforlu ve davetkar bir görünüme sokmak istiyoruz. Lüks bir dekorasyonun illaki şatafatlı ve göz alıcı olması gerekmiyor. Gerçek lüks, belirli bir dekorasyon stiline sahip, ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayacak, aynı zamanda gözünüze de hitap edecek, kaliteli ürünler ile yapılmış sofistike bir dekorasyondur ve görünümü kişisel zevklere göre değişir. Bu nedenle, oldukça sade olmasına rağmen son derece lüks bir dekorasyon yapmak da mümkündür.

Nasıl lüks bir mutfak oluşturabilirim?

Lüks bir mutfak hem göze hitap etmeli hem de son derece kullanışlı olmalıdır. Lüks bir mutfağın birinci kuralı kaliteli malzemeler ile üretilmiş dolaplar, armatürler ve beyaz eşyalar ile donatılmış olması ve kusursuz bir biçimde aydınlatılmasıdır. Her birimizin farklı zevkleri var, ister klasik olsun ister modern, kimimiz şatafattan kimimiz ise sadelikten hoşlanıyoruz. Tüm bu farklı zevklere hitap eden lüks ürünler bulmak mümkün. homify sayfalarında yapacağınızı aramalar sonucunda göreceksiniz ki, sade ve minimalist çizgilere sahip modern mutfaklardan ihtişamlı ve hatta abartılı klasik mutfaklara, geleneksel ve davetkar kırsal ve rustik mutfaklardan ultra-modern formlara sahip heykelsi mutfaklara kadar birçok stilde lüks mutfaklar tasarlanıp üretilmektedir.

Lüks mutfak modelleirni nerede aramalıyım?

Böyle bir soruya verilebilecek en doğru cevap binlerce lüks mutfak örneği barından homify sayfaları olacaktır. Türkiye'den ve dünyadan binlerce profesyonelin tasarımlarını inceleyebileceğiniz homify sayfalarından en beğendiğiniz, size en uygun örnekleri kendinizin oluşturacağı 'Yeni Fikirler' albümüne kaydedebilirsiniz. Arzu ederseniz, resimlerin yanına notlar alabilir, o örneği tam olarak neden beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Böylece daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz lüks mutfak modellerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, evinize ve beğenilerinize uygun olduğunu düşündüğünüz tasarımlar yapan mutfak firmaları ile homify üzerinden kolayca irtibat kurabilir, bu profesyonellerden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.