Mobilya Boyama

Kimi zaman yaşadığımız alanları değiştirmek isteriz. Gerek yaşımızın ilerlemesi ile olsun, gerek de hızlı değişen modaya ayak uydurmak adına bazen kendi yaşam alanlarımızdan sıkıldığımızı farkedebiliriz. Ancak çoğumuzun bu tarz büyük değişiklikleri karşılayabilecek, ve ya önceliğine koyabilecek bütçesi olmayabilir. İşte bu gibi durumlarda daha çok bütçemize uygun ve pratik yöntemlere eğilimimiz olur. Mobilya boyama işte tam da bu anda hayatımızdaki yaşam alanlarımızda değişim yapmamıza hızlı ve masrafsız bir şekilde destek olacaktır. Ancak mobilya boyama işlemine kalkışmadan önce dikkat edilmesi ve muhakkak uyulması gereken kurallar bulunmaktadır.

Mobilya boyama, ki özellikle ahşap malzemeli mobilyalarda daha kolay ve daha göz alıcı değişimlere yol açacaktır, takip edilen bir kaç adım ile birlikte evlerimizde yapılması gayet kolay bir işlemdir. Mobilyalarınızı boyamadan önce dikkat etmeniz gereken en önemli şey hayalinizdeki boyama stil ve renklerinin evinizin geri kalan dekorasyonu ile uyum içinde olup olmadığı olmalıdır. Eğer bu noktaya dikkat etmezseniz, büyük çabalarınız sonucu boyadığınız ve emek sarfettiğiniz mobilyanız belki de evinizin geri kalan dekoratif ürünleri ve eşyaları ile hiç bir uyum içinde olmayacaktır.

Mobilya Boyama'da nelere dikkat etmeliyim?

Mobilya boyama yapmadan önce dikkat etmeniz gereken bazı kurallar olduğunu unutmayın. Bu kuralların bazıları sağlık konuları ile ilgili ciddi kurallar olsada, çoğu aslında sizin için pratik kurallardır. Bu kuralların en başında mobilya boyama işlemi öncesinde yapacağınız 'temiz başla, temiz bitir' kuralıdır. Bu kurala göre ne kadar temiz ve derli toplu bir şekilde mobilya boyama işlemine başlarsanız, boyama işlemi sonlandığında etrafı dağıtmadığınızı ve küçük lekeler bırakmadığınızı farkedeceksiniz. Yapılan en büyük yanlışların başında, etrafın zaten kirlenileceği varsayılarak hiç bir düzenleme işleminin yapılması olmaktadır. Ancak ilk kurala göre öncelikle boyama yapmayı planladığınızın alanının naylon bir örtü ile kapamalısınız, bu şekilde naylon tozu hem kendi yüzeyi üzerinde tutacaktır, ve aynı zamanda alanınızın taban kısmına ulaşamayacaktır. Bu da boyama sonrası olacak her hangi bir toz alma işlemini ortadan kaldırmak demektir. Aynı şekilde boyamayı planladığınız mobilyanın tozunu almakta fayda bulunmaktadır. Bu aşamalar, mobilyayı zımparaya hazırlayan birincil adımlardır.

İkinci aşamaya geldiğimizde işler daha da teknik bir boyut kazanır. Bu aşamada mobilyanızın güzel ve dikkatli bir şekilde zımparalanması gerektiğini unutmayın. Zımparanın yapılıp yapılmaması kişiye, kişinin isteklerine ve kullanılan mobilyaya göre değişmekle birlikte, en sağlıklı ve başarılı boyama işlemlerinin zımparalı ürünlerde ortaya çıktığı homify bünyesinde bulunan profesyonellerimiz tarafından defalarca dile getirilmiştir. Zımpara yapmanız, boyamanın mobilyaya daha kolay ve estetik bir şekilde tutunmasını sağlayacaktır. Boyanın ömrü, zımpara sonrası daha uzun ve sağlıklı olacaktır. Zımparalanmamış mobilyalarda boyaların ilerleyen zamanlarda kolay kolay döküldüğü, ve renklerini istenildiği derecede koruyamadığı ortaya çıkmıştır.

Zımpara işleminin teknik bir işlem olduğunu unutmamanız gerekmektedir. Zımpara türleri kullanılacak mobilyanın ağaç yapısına, kullanılmışlığına, ve ağacın kalınlığına göre değişmektedir. Bu gibi durumlarda bilgi sahibi değilseniz, ve mobilya boyama işleminden maksimım başarı elde etmek istiyorsanız bir bilene danışmakta fayda olabilir. Marongozcular, agaç malzemelerinden eşya yapım ustaları gibi ustalar size sadece fikir vermeyecekler, aynı zamanda doğru bir şekilde işlemi tamamlamanıza da yardımcı olacaklardır. Bu tarz profesyonelleri eminiz ki kendi mahallenizde bile bulabilirsiniz. Ancak unutmamanız gerekir ki homify size çevrenizdeki en seçkin ve en verimli profesyonelleri sunmak adına en kullanışlı platform olacaktır. Profesyoneller sayfamızdan dilediğiniz konu ile ilgili profesyonellere ulaşabilir, aklınızdaki soruları sorup hemen fikir almaya başlayabilirsiniz. Aynı şekilde profesyonellerle bağlantı kurma işleminden, son aşamaya kadar homify sizin yanınızda destek olup, işleminizi sizin için en kolay ve en verimli şekilde yapmanızı sağlayacaktır.

Zımpara işlemini tamamladıktan sonra astar atma işlemi uygulanmalıdır. Astar atmak çoğu marongoz tarafından en önemli aşama olarak görülmesede, ürünün son halinde mükemmeliğe ulaşabilmek adına izlenilmesi gerekilen bir yöntemdir. Astar aiamasından sonra işin içine artık sağlık konularıda dahil olmaktadır. Bu tarz ürünler kimyasal madde içerdiği için direk temaslardan kaçınılmalı, ve kendinize temiz havanın sürekli sağlandığından emin olmalısınız. Bu tarz teknik konular işin içine girdiği için, mobilya boyama işlemini ilk aşamadan son aşamaya kadar bir profesyonelin bilinçli bir şekilde yapması en verimli yöntem olacaktır.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra artık boyama işlemine geçebiliriz. Bu aşama genelde en zevkli ve yaratıcılığınızın ön plana çıktığı süreç olarak gözlemlenir. Sectiğiniz boyanın kullandığınız ahşabın ve mobilyanın şekline uygun olduğunu göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Boyama işlemini tekrarlamakta, mobilyanın uzun süre boyunca kullanılabilmesi adına önemi fazladır. Tek bir kez boyanan mobilyalarda eskime daha hızlı gerçekleşecektir, ancak 2 kat boyadığınızda eşyalarınızın daha renkli ve daha dayanıklı olduğunu farkedeceksiniz. Ancak gereğinden fazla boya sürmeniz halinde mobilya istenilen sonucu vermeyip, kendi yüzeyinde de zararların oluşmasına neden olacaktır. Bazen bu geri dönülemez sonuçlara neden olabilir. İkinci katı sürmeden önce mobilyanızın üzerindeki ilk renk katının tamamen kuruduğundan emin olmanız gerekmektedir.

Mobilya mı ne renklere boyamalıyım?

Mobilyanızı hangi renge veya renklere boyayacağınız tamamen sizin zevkinize kalmış bir seçenektir. Bu günlerde mobilyanız için her türlü rengi bulmanız gayet mümkündür. Ancak dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan bir tanesi evinizin dekorasyonundaki bütünlüğü korumanız olacaktır. Yapacağınız onca işlemden ve aşamadan sonra yanlış renk seçimi mobilyanızı tamamen değiştirmenize bile neden olabilir. Bu gibi bir sorun ile karşılaşmamak için iyi bir araştırma yapmanız, hatta bir dekoratöre danışmanızda fayda olabilir Onlar size renklerin uyumu ve evinize göre en uygun renklerin neler olduğunu daha doğru bir şekilde açıklayacaklardır. Her şey bir tarafa yaratıcılığınızın sizi engellemesine için vermeyin, ve sınırlarınızı zorlayın!

Yeni boyadığım mobilyamı en güzel hangi şekilde koruyabilirim?

Bu aslında işlemlerimizin en son aşamasını içermektedir. O kadar emek harcayıp boyama yaptıktan sonra sahip olduğunuz mobilyanın en iyi şekilde korunmasını istersiniz. Bu nedenle boyama işleminden sonra vernik atılması son derece önemlidir. Bu mobilyalardaki renklerin eskiyip sararmasını önleyecek, aynı zamanda mobilyanın dış etkenlerden zarar görmesinin de önüne geçecektir. Bunun yanı sıra ahşap mobilyanızı maksimum seviyede koruyabilmek için direk güneş ışığına maruz bırakmaktan çekinin. Güneş ışığı altında olması gerekenden fazla süre kalan mobilyalar eskiyip kuruyacak, boyalarında dökülme ve çaylama meydana gelecektir. Bazı mobilyalarda güneş ışığının olması gerekenden fazla etki göstermesi sonucu bozulmalara, ve boyanın sararıp eskimeye neden olduğu tespit edilmiştir. Unutmamalıyızki ahşap mobilyalarımızın maksimum korunabilmesi için aşırı durumlardan kaçınılması gerekilmektedir. Nasıl direk güneş ışığı zarar vermekteyse aynı şekilde nem ve aşırı soğuk gibi ekstrem durumlarda mobilyalarımızın ve üzerindeki boyaların eskimesine ve kötü bir görüntü yaratmasına sebep olmaktadır.

Mobilya boyama durumunda ayırmam gereken bütçe ne kadar olacaktır?

Öncelikle mobilya boyama işleminin en faydalı ve başarılı şekilde sonuçlanmasını istiyorsanız bir profesyonele danışmanın yararlı olacağını dilegetirmekte fayda bulunmakta. Profesyoneller belki de sizin kendi yaptığınız halde harcayacağınız paradan daha fazla bir paraya mal olacaktır, ancak aynı zamanda işlem sonunda güzel bir ürün yenilemesinede sahip olmanızı sağlayacaklardır. Bunun yanı sıra işlemler tabikide mobilyanın boyutuna, yapısına ve mobilyanın türüne kadar değişmektedir. En büyük etken mobilyanın boyutu olacaktır. Büyük mobilyaların boyama işlemleri uzun sürdüğü için ustalar genelde çalıştıkları süreye ve ne tarz bir mobilya üzerinde çalıştıklarına göre ücretlerini belirlemektedirler.

Homify üzerinden çevrenizdeki mobilya boyama ustalarını ve marangozları bulabilir, iletişime geçip ilham verici ve pratik fikirler almaya başlayabilirsiniz. Bu sayede daha iyi ve bilinçli bir şekilde ahşap boyama işlemine başlayıp, güzel sorunlar almayı hedefleyebilirsiniz.