Çağımız artık modüler evlerin çağı. Atölyelerde imal edilen ve altyapı çalışması önceden oluşturulmuş arsalara monte edilen modüler yapıları birçok insan özellikle tercih ediliyor. Bir hafta – on gün gibi çok kısa sürelerde evresel ve beşeri engellere takılmadan imal edilmeleri, iki – üç gün gibi sürelerde montajlarının yapılması, kalitelerinin belli bir standartın üzerinde olması ve elbette estetik görünümleri prefabrik olarak da bilinen bu yapıların yaygınlaşmasındaki en büyük etken.

Modüler evlerin bir diğer avantajı ise betonarme konutlara göre çok daha esnek, çok daha hafif bir yapıya sahip olmaları. Modüler evler hafif çelik profil sistemlerle üretildiği için betonarme binaya göre depremlerde çok daha dayanıklıdır ve içinde yaşayan kişiye verdiği güven daha fazladır.

Ne tür bir modüler ev modeli seçmeliyim?

İster kışlık ister yazlık olsun, bir ev almayı ya da sıfırdan yaptırmayı düşünüyorsanız modüler ev seçeneğini de göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Modüler evler yalnızca pratik ve hızlı inşaaları ve geleneksel binalardan çok daha ucuza mal olmalarıyla değil, aynı zamanda çağdaş görünümleriyle de günümüzde öne çıkan ev modelleri arasına yer alıyor. Modüler ev çeşitleri her geçen gün giderek daha da zenginleşiyor ve farklılaşıyor. Birbirinden oldukça farklı mimari tarzlara ve dış cephe kaplamaları ile her türlü zevke hitap edecek türde modüler ev modelleri bulmak mümkün. Dolayısıyla hayalinizdeki ev basit ve yalın tasarımlı da olsa, daha geniş ve gösterişli bir model de olsa hayalinizi modüler evlerle gerçekleştirebilirsiniz.

Modüler ev fikirlerini nerede aramalıyım?

Böyle bir soruya verilebilecek en doğru cevap binlerce modüler ev örneği barından homify sayfaları olacaktır. Türkiye'den ve dünyadan yüzlerce profesyonelin tasarımlarını inceleyebileceğiniz homify sayfalarından en beğendiğiniz, size en uygun örnekleri kendinizin oluşturacağı 'Yeni Fikirler' albümüne kaydedebilirsiniz. Arzu ederseniz, resimlerin yanına notlar alabilir, o örneği tam olarak neden beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Böylece daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz modüler ev modellerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, size uygun olduğunu düşündüğünüz bir modüler ev modelinin üretici firması ile homify üzerinden kolayca irtibat da kurabilir, bu profesyonelden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.