Farklı mimari stillerde tasarlanmış birçok değişik müstakil ev modeli vardır. Bu mimari stiller kendi içlerinde değişiklik gösterebilmekte, ana hatları ile aynı olsalar dahi detaylarda farklılıklara sahip olabilmektedirler. İster baştan aşağıya bir tadilata girişmiş olun isterse de yeni bir inşaat yaptırın, müstakil evinizin mimari bir bütünlük içinde olması için mimari stiller konusunda bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Farklı mimari stilleri ve farklı dönemlere ait özellikleri bir arada kullanmayı da tercih edebilirsiniz ancak bu işi kaliteli ve sofistike bir biçimde yapabilmek için derin bir bilgiye sahip olmanız zaruridir. Bu durumda, elbette işin profesyonelinden yani bir mimardan yardım almak yapılacak en akıllıca iş olacaktır. Kendi ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve zevklerinizi ön plana çıkaracak bir tasarım için mimar ile işbirliği içinde çalışmak ise en doğru sonucu almanızı sağlar.

Ne tür bir müstakil ev modeli seçmeliyim?

Arsanızın büyüklüğü, konumu, bölgenin mimari özellikleri, bütçeniz ile sizin kişisel beğenileriniz ve ihtiyaçlarınız müstakil evinizin modelini seçmenizde etkili olacaktır. Evi hangi amaçla kullanacağınız, yani tatil evi mi yoksa yaz – kış oturacağınız bir ev mi olacağı da müstakil evinizin hem modeli hem de dekorasyonu konusunda önemli bir kriterdir. Yerel yönetimin inşaat kuralları da müstakil evinizin büyüklüğü ve kaç katlı olacağı konusunda bir kriter oluşturacaktır. Tüm bu verileri göz önünde bulundurunca, sizin için en uygun olan modeller genel hatları ile ortaya çıkacaktır.

Müstakil ev fikirlerini nerede aramalıyım?

Böyle bir soruya verilebilecek en doğru cevap binlerce müstakil ev örneği barından homify sayfaları olacaktır. Türkiye'den ve dünyadan yüzlerce profesyonelin tasarımlarını inceleyebileceğiniz homify sayfalarından en beğendiğiniz, size en uygun müstakil ev örneklerini kendinizin oluşturacağı 'Yeni Fikirler' albümüne kaydedebilirsiniz. Arzu ederseniz, resimlerin yanına notlar alabilir, o örneği tam olarak neden beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Böylece daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz müstakil ev modellerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, homify sayfalarında Türkiye'den ve dünyadan birçok profesyonele ulaşabilir, evinizi inşa edecek referasanlı, kaliteli firmalar ile bağlantıyı kolayca kurabilirsiniz.