Müteahhitler hayalinizdeki evi oluşturmaya yardım eden profesyoneller ekibinin en önemli parçalarından biridir. Kelime anlamı ile yüklenici demek olan müteahhitler gerekli olan tüm profesyonelleri bir araya toplayarak konutunuzun sıfırdan var olmasını sağlayan özel ya da tüzel kişilerdir. Müteahhit firma inşaat için gerekli izinlerin yerel yönetimlerden alınması aşamasından başlayarak binanın ince işçiliğin bitimine kadar bir yapıyı komple tamamlar. Mimarların büyük çoğunluğu müteaahit firmalar ile çalışır, tasarımlarını kendileri inşa etmez. Yani, müstakbel evinizin tasarımını yapan bir mimardır ancak projeyi gerçekleştirecek olan ise yüklenici firma, yani müteahhittir.

Neden bir müteahhit ile çalışmalıyım?

Bir konutun inşaatı oldukça geniş çaplı bir çalışmadan oluşmaktadır. Gerekli inşaat izinlerinin alınmasından hafriyat işlerine, kaba inşaattan ince işlere kadar onlarca farklı profesyonel ile birlikte çalışan müteahhitler birer orkestra şefi gibidirler. Müteahhit hem birçok farklı profesyonel ile birlikte çalışır hem de her biri için bir program oluşturarark işlerin zamanında ve doğru sıralama ile yapılmasını sağlar. Ayrıca inşaat maliyetini önceden hesaplayabilecek deneyime ve bilgiye de sahiptir, böylece gerekli bütçe konusunda size gerekli olan bilgileri verebilirler. Müteahhitler resmi meslek belgelerine sahip kişilerdir ve sözkonusu belge olmadan müteahhitlik yapanlara cezai işlem uygulanmaktadır. Kısacası, kendi başınıza yapmanızın imkansız olduğu bir konut projesi için müteahhit ile çalışmak durumundasınız; dikkat etmeniz gereken şey ise beraber iş yapacağınız müteahhitin önceki çalışmalarnı görerek referansının iyi olduğundan emin olmak.

İstediğim projeyi gerçekleştirecek müteahhitlere nasıl ulaşabilirim?

Böyle bir soruya verilebilecek en doğru cevap binlerce müteahhit firma barındıran homify sayfaları olacaktır. Türkiye'den ve dünyadan binlerce müteahhitin gerçekleştirdiği projeleri inceleyebileceğiniz homify sayfalarından en beğendiğiniz, size en uygun örnekleri kendinizin oluşturacağı 'Yeni Fikirler' albümüne kaydedebilirsiniz. Arzu ederseniz, resimlerin yanına notlar alabilir, o örneği tam olarak neden beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Böylece daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz projeleri derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, size uygun olduğunu düşündüğünüz inşaatlar yapan bir müteahhit ile homify üzerinden kolayca irtibat kurabilir, bu profesyonellerden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.