Bugünün mutfak tasarımlarındaki yeni trendlerden biri de harika görünümleri ve sınırsız fonksiyonellikleriyle öne çıkan mutfak adaları. Duvara yapışık eski tip standart mutfak tezgahlarının yerini alan mutfak adaları hem çok daha ferah ve modern bir estetik yaratıyorlar, hem çok daha kullanışlı bir çalışma alanı ortaya çıkarıyorlar, hem de alan kullanımı açısından ergonomi kavramının içini dolduruyorlar. Avrupa ve Kuzey Amerika'da uzun yıllardır kullanılan mutfak adaları ülkemizde son yıllarda yeni yeni karşımıza çıkmaya başlamış olsa da büyük bir hızla yaygınlaşmaya devam ediyorlar. Tezgah alanını ikiye hatta bazen üçe katlayarak şef rahatlığında yemekler yapmanızı sağlayan mutfak adaları aynı zamanda şık bir yemek masası ya da altında sakladığı mutfak dolapları ile ekstra depolama alanı olarak da kullanılıyor.

Mutfak adası modeli seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Bugün farklı boyuttaki, farklı tarzdaki ve farklı ihtiyaçlara sahip olan mutfaklar için oldukça geniş bir yelpazeye sahip çeşitlilikte mutfak adası modelleri üretiliyor. Mutfağınız için satın alacağınız mutfak adasını seçmeden önce göz önünde bulundurmanız gereken temel şeylerden biri pek tabii ki mutfağınızın boyutu. Mutfağınızda yer alan boş alanı tamamen doldurmayacak ve geçiş yollarını tıkamayacak, alan kullanımını yönetebileceğiniz fonksiyonel bir mutfak adası seçmelisiniz. Mutfak adanızı seçmeden önce karar vermeniz gereken bir diğer şey ise tabii ki mutfak adanızı ne amaçla kullanacağınız olmalıdır. Bugünün gelişen tasarım ve mutfak teknolojisi ile, üzerinde ocak, lavabo ünitesi ve fırın bulunan, geniş bir tezgah alanına sahip olan mutfak adaları olduğu gibi, alanının büyük bir kısmı yemek masası olarak tasarlanmış mutfak adaları da bulunuyor. Ayrıca eğer küçük bir mutfağınız varsa ve depolama alanı sıkıntısı çekiyorsanız alt kısımlarında gizli dolap ve çekmeceler bulunan mutfak adalarını da tercih edebilirsiniz.

Farklı mutfak adası örneklerine nasıl ulaşabilirim?

Bunun için en doğru adres tabii ki homify sayfaları. homify sayfalarında farklı tarzlarda ve farklı boyutlarda yüzlerce mutfak adası ile karşılaşacaksınız ve bunlardan beğendiklerinizi size özel yeni fikirler sayfasına kaydetme fırsatına sahip olacaksınız. Online bir albüm olarak kullanabileceğiniz yeni fikirler sayfanıza dilerseniz işinize yarayacak notlar da alabilirsiniz. Ayrıca homify'ın üst menüsünde yer alan Dergi sekmesinin altında ulaşabileceğiniz uzman yazarlarımızın ilham veren mutfak adası kullanım örneklerine dair ayrıntılı yazılarından da fikir edinebilirsiniz.