Evinizin karakterini belirleyen, mobilyalarınızın estetiğini ortaya çıkaran, tarzınızı yansıtan en önemli tasarım unsurlarından biri şüphesiz ki zemin döşemeleridir. Mükemmel bir dekorasyon anlayışınız olsa da, bu dekorasyonu eğer kötü ya da uyumsuz bir zemin üzerinde sergiliyorsanız maalesef istediğiniz etkiyi yaratamazsınız. Öte yandan eğer göz alıcı, şık ve estetik bir zemin döşemeniz varsa sıradan mobilyalar bile çok daha güzel görünebilir. İşte bunun için de evinizi yenilerken zeminlerde kullanacağınız döşeme tercihi oldukça büyük bir önem taşıyor. Son yılların tasarım ve iç mimari trendlerinden biri de elbette parkeler. Zeminlerde eskiden kullanılan mermer, rabıta, fayans, taş gibi malzemelerin yerini artık modern evlerde parkeler almaya başladı çünkü parkeler teknolojinin gelişmesiyle üretilen ürünler olarak hem daha dayanıklı, hem bakımları daha kolay, hem de daha uzun ömürlüler. Ayrıca son yıllarda parke çeşitleri de giderek zenginleşiyor ve bu farklı çeşitler sayesinde parke döşeli yaşam alanlarının şıklıkları katlanırken sıradanlıkları da bir o kadar azalıyor. Parkeler, farklı desen ve dokularıyla odaların tüm havasını değiştirecek etkiye sahip.

Parke seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Evinizin zemininde parke kullanmaya karar verdiğinizde de önünüze tercih etmeniz gereken pek çok farklı model ve çeşit çıkıyor. Parke seçiminizi yaparken ilk düşünmeniz gereken şey renk ve desen olmalı: Koyu renk parkelerin albenisi daha yüksektir ve mekanı çok daha zengin ve gösterişli bir dokuya kavuşturur ancak aynı zamanda koyu renkli parkeler küçük ve dar alanları daha basık gösterir. Parkenizin rengine karar verdikten sonra taşıyacağı ağırlığa ve söz konusu odanın trafiğine göre kalınlığını belirlemelisiniz. Trafiği çok olan sosyal alanlarda, mesela iş yerlerinde ya da misafiri bol olan salonlarda daha kalın parke türleri tercih edilmeli. Parkeyi kullanacağınız yaşam alanının işlevi de parke türünü belirlemede büyük bir rol oynuyor. Unutmayın ki banyo ve mutfak gibi ıslak zeminler için özel olarak üretilen suya ve neme dayanıklı parke çeşitlerini kullanmanız şart.

Farklı parke modellerine nereden ulaşabilirim?

Peki size en uygun parke modelini ve tarzını nasıl belirleyeceksiniz? Eğer evinizin zeminini yenilemeyi düşünüyorsanız yaşam alanlarınızda uygulayacağınız parke modeline ve tarzınıza karar vermeden önce size ilham verecek farklı örnekleri incelemenizi ve değerlendirmenizi öneririz. homify sayfalarında farklı parke tarzlarına, örneklerine ve uygulama tekniklerine rastlayacaksınız. Üstelik yüzlerce farklı örnek arasından size uygun olanları ve beğendiklerinizi size özel fikir sayfanıza üzerine küçük notlar alarak kaydedebilir ve eviniz için parke modelinize karar verirken bu notlar ve örnek resimlerden faydalanabilirsiniz.