Eğer bahçeli bir eviniz varsa, özellikle bahar ve yaz aylarında evinizin en keyifli yaşam alanı pek tabii ki pergolalardır. İtalyancada “gölgelik” anlamına gelen pergola, yazın bizi güneşten koruyarak keyifli oturma alanları yaratan ve açık havanın tadını tam anlamıyla çıkarmamızı sağlayan gölgeleme sistemleri anlamına geliyor. Pergolalar hiçbir zaman tam olarak kapalı olmazlar ve genellikle aralıklı ahşap malzemeden yapılırlar. Sarmaşık gibi bitkilerle ya da farklı malzemelerle tavanı kapatılarak sağlıklı bir gölge alanı oluşturulan pergolalar kapalı olmayan bir açık hava odası hissi yaratmak üzere dizayn edilirler. Pergolalar genellikle yazın sıcak güneşinden korunmak amacıyla üretilse ve kullanılsa da aslında kış ve sonbahar aylarında da yağmurdan koruyan bir işleve de sahiptir ve bu özelliği sayesinde dört mevsim kullanılabilir.

Pergola hangi amaçlarla kullanılır?

Bahçeniz için doğru pergola modelini seçmek her zaman çok da kolay bir işlem değildir ve bahçeniz için satın alacağınız pergolaya karar vermeden önce göz önünde bulundurmanız gereken pek çok farklı etmen vardır. Eğer bahçenizde bir pergola istiyorsanız öncelikle söz konusu pergola alanını nasıl kullanacağınıza karar vermeniz gerekir. Pergolalar sıcak yaz güneşinde zarar görmeyecek sağlıklı bir bostan ya da bitkilendirme alanı olarak da, tatil günlerinde mangal keyfi yapabileceğiniz sosyal bir alan olarak da ya da yalnızca keyifli bir dinlenme alanı olarak da kullanılabilirler ve her amaç ve fonksiyon için farklı model ve boyutlarda pergolalar gerekir. Pergolanızı ne amaçla kullanacağınıza kesin olarak karar verdikten sonra ikincil olarak düşünmeniz gereken bir diğer önemli konu ise pergolanızı bahçenizin tam olarak neresine konumlandırmak istediğinizdir.

Pergola seçiminde nelere dikkat etmeliyim?

Elbette söz konusu pergola modelleri olduğunda fonksiyonellik ve işlev kadar önemli olan bir diğer unsur da estetik özellikler. Pergolanızın konumuna ve genişliğine karar verdikten sonra tasarımı ve rengi hakkında düşünmelisiniz. Pergolanızın görünümüne en çok etki eden özelliklerden biri de tabii ki pergolanın yapıldığı malzemedir. Her ne kadar genelde ahşap pergolalar tercih edilse de farklı tarzlarda pergola modelleri isteyenler için metal, tente gibi farklı malzemelerde yapılan pergolalar da mevcut.

Kendi pergolamı kendim yapabilir miyim?

Bahçeniz için bir pergola inşa etmek imkansız değil ancak bu iş için ustalık, yetenek, çaba ve zaman gerektiği de unutulmamalı. Eğer daha önce farklı marangozluk işleriyle uğraştıysanız ve bu konuda bir birikiminiz varsa o halde elbette kendi pergolanızı farklı modellerden ilham alarak kendiniz inşa edebilirsiniz. Ancak bu konularda yeterli deneyim ve bilginiz yoksa o halde profesyonellerden yardım almak çok daha zahmetsiz ve kolay olacaktır. homify sayfalarında size ilham verebilecek ve beğendiğiniz modele karar vermenizi sağlayacak pek çok pergola örneğini bulabileceğiniz gibi bu konuda uzmanlaşmış profesyonellerle de iletişime geçebileceksiniz.