Çağımız artık prefabrik evlerin çağı. Atölyelerde önceden imal edilen ve altyapı çalışması oluşturulmuş arsalara monte edilen bu modüler yapılar birçok insan tarafından çeşitli nedenler ile özellikle tercih ediliyor. Bir hafta, on gün gibi çok kısa sürelerde, evresel ve beşeri engellere takılmadan imal edilmeleri, iki – üç gün gibi sürelerde montajlarının yapılması, kalitelerinin belli bir standartın üzerinde olması ve elbette estetik görünümleri prefabrik yapıların yaygınlaşmasındaki en büyük etken.

Prefabrik konutların bir diğer avantajı ise betonarme konutlara göre çok daha esnek, çok daha hafif bir yapıya sahip olmaları. Prefabrik evler hafif çelik profil sistemlerle üretildiği için betonarme binaya göre depremlerde çok daha dayanıklıdır ve içinde yaşayan kişiye verdiği güven daha fazladır.

Ne tür bir prefabrik ev modeli seçmeliyim?

İster kışlık ister yazlık olsun, bir ev almayı ya da yaptırmayı düşünüyorsanız prefabrik ev seçeneğini de mutlaka hesaba katmanızı tavsiye ederiz. Prefabrik evler sadece pratik ve hızlı inşaları, geleneksel binalardan çok daha ucuza mal olmalarıyla değil, aynı zamanda modern ve minimal görünümleriyle de mimari açıdan zamanın öne çıkan ev modelleri arasına giriyor. Prefabrik ev çeşitleri her geçen gün giderek daha da zenginleşiyor ve farklılaşıyor. Birbirinden oldukça farklı mimari tarzlara ve dış cephe kaplamaları ile her türlü zevke hitap edecek türde prefabrik ev modelleri bulmak mümkün. Dolayısıyla hayalinizdeki ev basit ve yalın bir tasarımlı da olsa, daha geniş ve gösterişli bir model de olsa hayalinizi prefabrik evlerle gerçekleştirebilirsiniz.

Prefabrik ev fikirlerini nerede aramalıyım?

Böyle bir soruya verilebilecek en doğru cevap binlerce prefabrik ev örneği barından homify sayfaları olacaktır. Türkiye'den ve dünyadan yüzlerce profesyonelin tasarımlarını inceleyebileceğiniz homify sayfalarından en beğendiğiniz, size en uygun örnekleri kendinizin oluşturacağı 'Yeni Fikirler' albümüne kaydedebilirsiniz. Arzu ederseniz, resimlerin yanına notlar alabilir, o örneği tam olarak neden beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Böylece daha sonra ihtiyacınız olduğunda en beğendiğiniz prefabrik ev modellerini derlediğiniz albüm elinizin altında olur. Ayrıca, size uygun olduğunu düşündüğünüz bir prefabrik ev modelinin üretici firması ile homify üzerinden kolayca irtibat da kurabilir, bu profesyonelden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.