YAPIDEK LİMİTED Yapı şirketler grubunun bir üyesidir.

YAPI ŞİRKETLER GRUBU – Yapıdek İnş. Ltd. Şti – Yapı Yalıtım, Ekşioğlu İnş. Ltd. Şti.- Ekşioğlu Bilkan İnş. Ltd. Şti, olmak üzere toplamda 4 adet firmadan oluşmaktadır. YAPIDEK LİMİTED - Yapı ürünleri sektöründe ve kendi alanında Avrupa’nın en önde gelen kuruluşlarının bayilikleri ile yurt içinde geniş ürün yelpazesi ve tecrübeli kadrosu ile iştigal konuları kapsamında kaliteli ve garantili sistem çözümleri sunmaktadır. Firmamızın amacı Türk İnşaat Sektöründe; Dekorasyon ve yalıtım bilincinin arttırılması ve ülkemiz enerji kaynaklarının verimli kullanılması ile çevrenin korunmasına katkıda bulunmaktır. Teknik yönden yetişmiş ekiplerimiz ve uygulama konusunda uzman süpervizörlarımız ile sistemin malzeme ve uygulama kalitesini ve müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak en önemli hedefimizdir.