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YapıDeck
Yer Döşemeleri İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Hizmetlerimiz, YapıDeck YapıDeck Modern Duvar & Zemin
    Hizmetlerimiz, YapıDeck YapıDeck Modern Duvar & Zemin
    Hizmetlerimiz, YapıDeck YapıDeck Modern Duvar & Zemin
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    Hizmetlerimiz

    YAPIDEK LİMİTED Yapı şirketler grubunun bir üyesidir.

    YAPI ŞİRKETLER GRUBU –  Yapıdek İnş. Ltd. Şti –  Yapı Yalıtım,       Ekşioğlu İnş. Ltd. Şti.-  Ekşioğlu Bilkan İnş. Ltd. Şti, olmak üzere toplamda 4 adet firmadan oluşmaktadır.  YAPIDEK LİMİTED -  Yapı ürünleri sektöründe ve kendi alanında Avrupa’nın en önde gelen kuruluşlarının bayilikleri ile yurt içinde geniş ürün yelpazesi ve tecrübeli kadrosu ile iştigal konuları kapsamında kaliteli ve garantili sistem çözümleri sunmaktadır. Firmamızın amacı Türk İnşaat Sektöründe; Dekorasyon ve yalıtım bilincinin arttırılması ve ülkemiz enerji kaynaklarının verimli kullanılması ile çevrenin korunmasına katkıda bulunmaktır. Teknik yönden yetişmiş ekiplerimiz ve uygulama konusunda uzman süpervizörlarımız ile sistemin malzeme ve uygulama kalitesini ve müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak en önemli hedefimizdir.

    Hizmetler
    • kompozit deck
    • Pimawood Naturdeck
    • Ahşap Deck
    • Ahşap Zemin Kaplamaları
    • Pvc Korkuluk
    • Pvc Çit
    • Pvc Pergola
    • Pvc Doğrama
    • Pimapen
    • Alüminyum Doğrama
    • Kış Bahçesi
    • Cam Ofis Bölme Duvarları
    • Lamine ve Laminat Parke
    • İç ve Dış Mekan Doğal Taş
    • Dekoratif Taş Kaplamaları
    • Ev & Ofis tadilat ve dekorasyonları
    • Eksiz Oluk Sistemleri
    • Su ve Isı Yalıtımları
    • Dekoratif Çatı Kaplamaları
    • Seramik & Fayans uygulamaları
    • Hepsini göster: 20 hizme
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. No:17 Ataşehir
    34758 İstanbul
    Türkiye
    +90-2165760278 www.yapidek.com.tr
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