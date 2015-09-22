FİRMA PROFİLİ:

Ceviz Ağacı Mobilya 2010 yılında Trabzon'da hizmet vermeye başlamıştır. Her yıl gelişen teknoloji ve mimari yapı ile birlikte kendini yenileyerek hizmet vermeye devam etmektedir.

Firma kurucusu olan Selda-Suat Karslıoğlu çifti, her zaman güvenilir bir firma olmayı ilke edinmiştir.

Ceviz Ağacı Mobilya hizmetine sürekli olarak katma değer katarak, müşterilerinin arz ve taleplerine en kaliteli ve hızlı şekilde cevap vermeyi hedef almış ve her şeyden önce “Müşteri Memnuniyeti” ni gözeterek, sağlığa ve çevreye zarar vermeyen, işlevselliğe, ergonomiye ve görsel estetiğe sahip ve aynı zamanda ekonomik değerler üretmektedir.

FİRMA MİSYONU:

Sektörümüzdeki bir firma üstlendiği taahhütleri başarıyla ve zamanında yerine getirebildiği derecede iyidir, misyonumuz bu anlamda en iyisi olmaktır.

Bunun paralelinde, dürüst, güvenilir, günün koşul ve gelişmelerine uygun, teknolojiyle dost, uluslararası standartlarda, sektörde referans alınan bir firma olacak şekilde hedeflerimizi sürekli yükseltmektir. Firma olarak; organizasyon, bilgi akışı, sürat, yüksek iş ahlakı ve eğitimli, tecrübeli çalışanlarımız ile müşterilerimizin tüm ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz olarak tamamlamaktır.

Müşteri için akılcı çözümler üreten, daima kazandıran güvenilir çözüm ortağı olmaktır. Danışmanlık, tasarım, iç mimarlık, dekorasyon, proje, uygulama ve kontrol süreçlerine üst düzeyde cevap verecek ekip ve donanım ile üreteceğimiz özel çözümlerimiz ile ulusal ve uluslararası düzeyde örnek çalışmalara imza atmak ve sürekli gelişen kurumsal bir firma olmaktır.

FİRMA VİZYONU:

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, onlara en doğru kanaldan en uygun çözüm ve değer önerilerini sunan, geniş ürün ve hizmet yelpazesini toplumun her kesimine en hızlı ve en etkin şekilde ulaştıran, etik değerlerinin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak dünya standartlarında sürdürülebilir karlılık ve verimlilikle faaliyet gösteren, müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutan saygın ve piyasa değeri yüksek, lider dekorasyon firması olmaktır.

KALİTE POLİTİKASI:

- Müşteri memnuniyetini arttırmak, müşterinin beklediği kaliteyi, gerekli esnekliği göstererek ve müşterilerimizin acil ihtiyaçlarına derhal cevap vererek sağlamak,

- Tüm projelerimizi eğitilmiş ve ekip çalışması içindeki personelimiz ile sürdürüp geliştirmek.

- Her zaman güvenilir bir firma olmak,

- Mevcut durumunuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileşmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,

- Sürekli eğitim faaliyetleri ile personelimizin niteliklilik seviyesini arttırmak,

- Tedarikçilere uyumlu şekilde çalışarak istenilen kalite seviyesindeki ham maddeleri en ucuz şekilde temin etmek,

Tüm çalışanlarımızın bu ilkeler doğrultusunda eksiksiz bir özgüven ile çalışacaklarına dair yönetim olarak inancımız sonsuzdur. Koyduğumuz hedeflere ulaşabilmemizin ve sektörde söz sahibi olmak için kurduğumuz kalite sistemine bir ekip çalışması sorumluluğu ile çalışacağız.