Şirketimiz İstanbul Ümraniye Modoko Mobilyacılar sitesinde Klasik, Lüks, Avangard ve Modern Mobilya tasarımları ile 20 yıldır müşterilerine hizmet vermektedir.
Kapars Mobilya Kaliteyi ön planda tutarak 1. Sınıf malzemelerle ürettiği özel tasarım ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunmaktadır.
- Hizmetler
- Projelendirme ve 3D
- Hizmet alanları
- Mobilya Dekorasyon ve istanbul
- Adres
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Modoko Sanayi Sitesi 1. Sokak No:135 Y. Dudullu İstanbul
34775 İstanbul
Türkiye
+90-2165278887 kaparsmobilya.com
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